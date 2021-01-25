VODAFONE GRUBU’NDAN DİJİTAL EĞİTİME 20 MİLYON AVRO’LUK DESTEK

Vodafone Grubu, dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla Global Vodafone Vakfı çatısı altında Türkiye, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki yerel girişimlere önümüzdeki 5 yılda 20 milyon Avro'luk yatırım yapacak. Vodafone Grubu’nun COVID-19’la bağlantılı girişimlere ayırdığı yaklaşık 150 milyon Avro’luk ayni bağışa ve Global Vodafone Vakfı’nın 2020’de COVID-19 için yaptığı 10 milyon Avro'luk acil durum yatırımına ek olarak oluşturulan bu yatırım bütçesiyle, 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yapılan duyuruya göre, Vodafone Vakfı’nın çeşitli hayır kurumları ve STK'larla işbirliği içinde sunduğu programlar, insanların dijital teknolojileri kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlayacak. Söz konusu programlarla, milyonlarca ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşılması hedefleniyor.

Global Vodafone Vakfı Başkanı Nick Land, şunları söyledi:

“Global Vodafone Vakfı olarak, 30 yılda Avrupa ve Afrika'da 1 milyondan fazla öğrencinin kaliteli eğitimle buluşmasını sağladık. Milyonlarca insanın geleceğinde önemli etkiye sahip olabilecek bu tür programları desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla 5 yıldır Habitat Derneği işbirliğiyle sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle Global Vodafone Vakfı’nın tüm dünyada dijital eğitimin desteklenmesini hedefleyen yatırım programı içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”