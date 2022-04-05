Vileda’dan Temiz Bir Dünya İçin Doğa Dedektifleri Projesi

Vileda, daha temiz bir dünya için, en büyük değişimi yaratabilecekleri 3 temel alana odaklanan bir plan dahilinde hareket ediyor: Bunlardan ilki; atıkları, tüketilen karbondioksiti, su ve enerji kullanımını azaltmak ve zararlı maddeleri kullanımdan çıkartmak. İkincisi, uzun ömürlü ürünler üreterek doğaya gidecek atık miktarını azaltmak. Üçüncüsü ise geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerle ürünlere ikinci bir yaşam sağlamak.

Globalde başlatılan “LOVE IT CLEAN” girişimini bambaşka bir noktaya taşımak için ise Vileda Türkiye, Doğa Dedektifleri sosyal sorumluluk projesini geliştirdi. Doğa Dedektifleri projesi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasında bulunan 7-12 yaş aralığındaki dezavantajlı çocuklarla bir araya gelinerek; onları çevre duyarlılığı, çevre temizliği, geri dönüşüm ve doğanın korunması konularında geliştirebilecek aktiviteler organize edilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda Doğadaki Çocuk Gönüllü İnisiyatifi, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Benim Yuvam Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi ile iş birliği gerçekleştiriliyor. Doğa Dedektifleri projesi, Mart – Haziran dönemlerinde 120 çocuğun katılacağı 8 haftalık bir aktivite programını kapsıyor. Bu süre sonunda, dünyanın ve doğanın korunması için çevre bilinci kazandırılan çocuklar “Doğa Kaşifi” olarak çıktıkları yolculukta birer doğa dedektifine dönüşecek.

Doğa Dedektifleri projesinin açılış şenliği ise 120 çocuğun katılımı ile 27 Mart Pazar günü gerçekleşti. Etkinlikte geri dönüşüm, ileri dönüşüm, sıfır atık gibi konular, oyun ve aktivitelerle birlikte işlendi ve 8 hafta sürecek bu doğayı keşif yolculuğuna keyifli bir başlangıç yapıldı.