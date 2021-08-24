VICTORIA'S SECRET; İLHAM VEREN SPORCULAR, EILEEN GU, INDIA BRADLEY VE EMILY CHEN İLE ‘ON POINT’ KOLEKSİYONUNU TANITTI

Victoria’s Secret her anınızda rahatlığınızdan ödün vermeden tarzınızı gösterebileceğiniz yeni bir koleksiyon sunuyor: On Point. Victoria’s Secret’ın değişmeyen kalitesi ve özel dokunuşları ile sportif yanınızı günlük hayatınızda, spor yapmazken bile gösterebilmeniz için şık ve rahat parçalar sunuyor.

Bu koleksiyonda, ister günlük koşuşturmanızda size konfor sağlayacak Live modeli, ister yoga ve pilates yaparken esnekliğinize uyum sağlayacak kumaşa sahip Flow modelleri veya gücünüzü maksimumda kullandığınız boks ve HIIT antrenmanınızda nem dengenizi koruyacak ve vücudunuzu destekleyecek Sweat modellerini bulabilirsiniz.

Kampanyaya Özel Etkinlik

Victoria's Secret, bu yeni koleksiyonu tanıtmak için VS Studio etkinliğine ev sahipliği yaptı. Koleksiyonu ilk deneyimle fırsatını yakalayan; Nia Soux, Madison Lewis ve Leslie Sidora da etkinlikte yer alan misafirlerdi.

‘On Point’ lansmanında VS Collective'in kurucu üyelerinden Serbest Kayak Dünya Şampiyonu Eileen Gu'nun yanı sıra New York City Balesi’nde Corps de Ballet India Bradley ve Yoga Eğitmeni Emily Chen gibi ilham veren kadınlar da yer alıyor.

Konuklar, Girişimci ve Enerji Eğitmeni Maryam Ajayi ile nefes çalışması seansı, Forma Pilates'in kurucusu ve baş eğitmeni Liana Levi ile Pilates seansı ve Sculp Society’nin yaratıcısı Megan Roup ile dans seansında Live, Flow and Sweat etkinliklerini gerçekleştirdi. Ayrıca katılımcılar Amaze Bowls, Ice Pops, Longshot Coffee ve IV damlalarından hazırlanan yemeklerinde lezzetini çıkarttılar.

On Point koleksiyonunu keşfetmek için mağazalarımıza ve www.victoriassecret.com.tr websitemize davetlisiniz.