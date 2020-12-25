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Verimlilikte Çözüm Ortağı Daikin

İklimlendirme sektörünün inovatif ve çevreci markası Daikin, kendi sektörüne damga vurmuş markaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar fabrikadan konuta, otelden plazaya kadar birçok önemli projenin iklimlendirme çözümünde yer alan Daikin, bu kez de inşaat sektörünün duayen markası Mesa’nın Bodrum Demirbükü projesinin tercihi oldu. 200 dönümlük arazide konumlanan projede yer alan toplam 244 adet villa ve rezidans için farklı kapasitelerde Daikin Altherma Isı Pompası kullanılarak hem çevreci bir çözüm üretildi hem de projenin ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak su eldesi Daikin kalitesi ile sağlanmış oldu.

İş Dünyası 25.12.2020, 10:01
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Verimlilikte Çözüm Ortağı Daikin

Ormanın denizle buluştuğu, yarımadanın en bakir noktalarından birinde 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Mesa Bodrum Demirbükü, farklı büyüklük ve tipteki 48 villa, 196 rezidans ve sosyal tesislerden oluşan devasa bir proje. Birçok üstün özelliği barındıran proje, doğayla uyumlu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül kazanmış Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık’ın imzasını taşıyan projenin konsepti alçak gönüllülükle doğal koşullara hürmet etmek, doğanın önünde saygıyla eğilmek üzerine kurulmuş. Değişen metrekare ve özelliklerde tasarlanan 3 farklı tip villa ve 6 farklı rezidans ünitesi(hem sizden gelen şablon hem de katalogtan aldım bilgeleri ama iki kez kontrol) her tür konfor ve fonksiyonellik düşünülerek tasarlanmış. Reverse osmos deniz suyu arıtma sistemiyle su ihtiyacının karşılandığı projede, MBR arıtma sistemiyle de pis sular en son teknikle arıtılıp, sahil peyzajında kullanılıyor. Su ve ısı izolasyonunun en etkin biçimde yapıldığı projede tercih edilen Daikin Altherma Isı Pompaları ise ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak su eldesini sağlıyor.  


Mesa Bodrum Demirbükü projesinin iklimlendirme çözümünde kullanılan ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen Daikin Altherma Isı Pompası, yenilebilir  enerji kullanımı ile fosil yakıtların hakimiyetine son veren, düşük CO2 salınımı ve atık baca gazı üretmeyen çevreci özelliklerinin yanı sıra sağladığı yüksek tasarruf ve mükemmel konfor ile de projenin konseptiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Özellikle doğalgazın olmadığı mahallerde mükemmel bir çözüm olarak öne çıkan Daikin Altherma, fosil yakıtların hakimiyetine son veren bir sistem. Birbirinden farklı, bağımsız bölümlere hitap edecek şekilde; hem enerji verimliliği, hem ürün yelpazesinin genişliği hem de fiziki testler sırasında verilen değerleri birebir karşılaması nedeniyle tercih edilen Daikin Altherma Isı Pompaları, çevre dostu olması nedeniyle de iyi bir çözüm oluşturuyor.    

PROJEDE HANGİ ÜRÜNLER KULLANILDI?
Farklı tip ve büyüklüklerde 48 villa, 196 rezidans ve sosyal tesislerden oluşan projenin her bölümünün iklimlendirmesinde Daikin Altherma Isı Pompası kullanıldı. Daikin’in teknik üstünlüğü ve ürün gamının genişliği sayesinde her konut tipine uygun çözümler üretildi. Isı pompası yardımı ile evlerin hem kullanım sıcak su ihtiyacı hem de ısıtma ve soğutma ihtiyacı karşılandı. Isı pompası kaynak olarak kullanılarak yerden ısıtma uygulaması ile ısınma, fancoil yardımıyla da soğutma çözümü elde edildi. Projede, hava  kaynaklı, düşük sıcaklık serisi, split tip, boylerli iç üniteler ve ısı pompalı monoblok boyler ile Daikin gizli tavan tipi f ERHQ - EHVX (ısı pompası), SERHQ - SEHBX (büyük kapasite ısı pompası), EKHH260 - monoblok su ısıtıcı ısı pompası ve FWAancoil kullanılarak hem konfor hem tasarruf sağlandı.



DAIKIN ALTHERMA ISI POMPASI NEDİR?
Doğada bulunan ancak düşük sıcaklığı nedeniyle kullanılamayan enerjiyi kullanılabilir sıcaklığa yükselterek işlevsel hale getiren cihazlara ‘ısı pompası’ adı veriliyor. Hava, su, toprak gibi doğada bulunan ve kullanırken hiçbir ücret ödenmesi gerekmeyen bu enerji kaynakları ısı pompalarının çalışmasını sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su eldesi sağlıyor. Soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden meydana gelen sistem; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan termodinamik bir döngü oluşturuyor. Hava, doğal enerji kaynakları içinde en kolay ve en fazla bulunanı olduğu için günümüzde çoğunlukla hava kaynaklı ısı pompaları tercih ediliyor. Üstün özellikli buluşlarıyla iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin tarafından üretilen Altherma hava kaynaklı ısı pompaları; segmentinin en verimli ürünlerindenü olarak  biliniyor. Daikin Altherma, elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre ise 4,3 kata kadar, ithal kömüre göre ise 2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor. Sağladığı tasarrufla kısa sürede kendini amorti eden cihaz, online kontrol özelliği sayesinde cep telefonlarından takip ve kontrol edilebiliyor .

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