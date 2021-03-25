Veeam, EMEA ProPartner Ağı ile İlgili Yeni Geliştirmeleri Duyurdu

Veeam, abonelik tabanlı BT desteğini daha da artırmak üzere iş ortakları için EMEA ProPartner Programı'na, multi-milyon dolarlık ek geliştirme yatırımı gerçekleştiriyor.

Bulut Veri Yönetimi sağlayan Yedekleme çözümlerinin lideri Veeam® Software, EMEA genelindeki Katma Değerli İş Ortakları (VAR) için ProPartner Programı’na yapacağı multi-milyon dolarlık geliştirmeleri duyurdu. Veeam’in 2021 kanal stratejisiyle uyumlu geliştirmelerle, temel yetkinliklerini ispatlayan iş ortakları ödüllendirilecek, Katma Değerli İş Ortakları (VAR), Bulut ve Servis Sağlayıcıları (VCSP) ve Sistem Entegratörleri desteklenecek. Veeam, iş ortaklarının değerini artıracak çözümler sunarak büyüyen abonelik tabanlı BT pazarında yerini güçlendirecek.

Yüzde 100 iş ortakları üzerinden satış hareketi uygulayan Veeam, tüm müşterilerine ProPartner Ağı aracılığıyla hizmet veriyor. Bulut mimarilerinin hızlanmasıyla abonelik tabanlı OpEx BT'ye geçişteki büyük değişimleri göz önünde bulunduran Veeam; iş ortaklarını müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılama konusunda desteklemek, iş hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve gelirlerini artırmalarına olanak tanımak üzere yetkinliklerinin artırıyor. 2020 yılının ikinci yarısında ProPartner Programındaki ilk geliştirmelerin duyurulmasının ardından, iş ortaklarının yüzde 43'ü kazandıkları puanları, kârlılıklarını artıracak şekilde teşvik indirimlerine dönüştürdü.

Veeam EMEA ve Dünya Kanallarından Sorumlu Genel Müdür ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Daniel Fried ProPartner Programı’nda yapılan geliştirmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Satışlarımızın yüzde 100'ünü kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle iş ortaklarımız hibrit bulut yolcuğumuzu hızlandırma konusunda büyük önem taşıyor. Ortaklarımıza sürekli yatırım yapmaya ve onların marka değerlerini ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Daha sağlam veri koruması ve siber güvenlik önlemleriyle dijital dönüşümlerini hızlandıran ve risk azaltarak yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmaya odaklanan müşteriler sayesinde abonelik tabanlı teknolojiler standart hale gelecek. Veeam, iş ortaklarının sadece uygulama hizmeti sağlamayan birer şirket değil onun ötesinde artan ihtiyaçlara uygun bir şekilde güçlü ve daha stratejik ilişkiler kuran, danışmanlık veren markalara dönüşmesi konusunda destek olmaya devam edecek.”

Veeam’in Katma Değerli İş Ortakları için sunduğu ProPartner Programındaki temel geliştirmeler şu şekilde sıralanıyor:

İş ortağı ağını güçlendirmek

Veeam, birinci kademe iş ortakları ağını güçlendirmek üzere ProPartner Programlarında VAR'lar, VCSP'ler ve Sistem Entegratörleri için sunduğu avantajları genişletiyor. Gold ve Platinum iş ortaklarının Veeam satışlarından elde ettikleri kâr marjlarını artırmalarına yardımcı olacak geliştirmelerin yanı sıra iş ortaklarının performansını ve sadakatini ödüllendirecek geliştirmeler de sunuyor.

Abonelik tabanlı lisanslama için optimizasyon

Müşteriler, sermaye bazlı lisanslama ve OpEx fiyatlandırma modelleriyle BT hizmetlerini giderek daha fazla kullanıyor ve CapEx(Sermaye Yatırımı) bazında satın alımlar yapmak yerine aldıkları hizmet için ödeme yapmayı tercih ediyor. Veeam, abonelik tabanlı hizmet satışlarında daha yüksek kar marjları oluşturmalarını sağlayarak iş ortaklarını destekliyor.

VAR ve VCSP ortaklığı

Veeam, VCSP'lerle ortaklık kurarak hibrit satış modeli benimsemek isteyen VAR'lar için ek destek sağlıyor ve müşterilerinin bulut hizmeti taleplerini daha iyi karşılayarak ek gelir akışı oluşturmak için portföylerine VCSP bulut hizmetlerini ekliyor.

Sadakat ve performans ödüllendiriliyor

Veeam, VAR'lar için ProPartner Programı’na iki yeni yetkinlik ekledi: Veeam Pazarlama Merkezi aracılığıyla sağlanan araçlarla iş ortaklarını ödüllendirmek ve Veeam’in stratejik portföyündeki belirli ürünler için anlaşmaları yürütmek.

Veeam ayrıca, Hedeflere Göre Yönetim (MBO'lar) aracılığıyla VAR'larına ve distribütörlerine yatırım yapıyor ve performansla ilgili çeşitli ölçütlere göre en iyi performans gösteren iş ortaklarını ödüllendiriyor.

Müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen program ile iş ortakları; dijital dönüşüm, veri koruma ve siber güvenlik ile ilgili artan müşteri taleplerine cevap verecek şekilde donatılıyor.