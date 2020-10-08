VAKKO YKB CEM HAKKO: HİÇBİR İNANDIRICILIĞI KALMAYAN İNDİRİM KAMPANYALARI KURALA BAĞLANMALI

Doyumsuzluğu tetikleyen, ürünün kalitesini düşüren sistemin artık değişmesi gerektiğini vurgulayan Cem Hakko, “Geçmişte olduğu gibi yılın iki sezonla sınırlandırılması, dolayısıyla sürelerin uzaması ve sonuç olarak da sistemin yavaşlamasının üreticiye ve tüketiciye son derece olumlu dönüşünün olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından İHKİB’in desteği ile düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı’nda konuşan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin markalara kapsamlı bir dönüşümü başlatmak adına büyük fırsat sunduğunu bildirdi.

Vakko olarak yerli tedarikçilerle çalışmak istediklerini, ülke sınırları içinde her türlü kaliteye uluşabildiklerini anlatan Cem Hakko, “Bunu sadece biz değil tüm dünya biliyor. Şimdi ekonomiyi ülke içinde döndürmek her zamankinden daha değerli. Birlik ve beraberlik içinde sektördeki bir dizi değişimi başlatmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Bunlardan ilkinin ve en önemlisinin indirim zamanlarının düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Hakko, şunları söyledi:

TÜKETİCİ GÜVEN DUYACAĞI MARKA ARAYIŞINDA

“Tüm dünyaki hızlı moda ve tüketim alışkının sonucu olarak özellikle son 10 yılda takvimlerimiz tamamen değişti. Doyumsuzluğu tetikleyen, ürünün kalitesini düşüren bu sistemin artık değişmesi gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi yılın iki sezonla sınırlandırılması, dolayısıyla sürelerin uzaması ve sonuç olarak da sistemin yavaşlamasının üreticiye ve tüketiciye son derece olumlu dönüşünün olacağına inanıyorum.

Ara ve ana sezon indirimlerinin dışında tüketici nezdinde artık hiçbir inandırıcılığı kalmayan, her geçen gün anlamını yitiren indirim kampanyaları neredeyse indirim dışı satış yapmaya hiç imkan vermiyor.

Pandemi ile değişen tüketici alışkanlıkları bize gerçekten güven duyabilecekleri markalar bulmak istediklerini gösterdi. Az ve öz alışveriş yapan tüketici, bir ürünü ilk satış fiyatından almaya hazır. İnidirim dönemleri elbette tüketici ile buluşulan özel zamanlar. Ancak bu zamanları hakkıyla ve samimi bir şekilde belirlemenin ve indirimleri belirli kurallar çerçevesinde düzenlemenin hepimiz adına çok önemli olduğuna inanıyorum.”

Cem Hakko bir diğer önemli konunun ise AVM’lerin açılış ve kapanış saatleri olduğunu belirterek, “Bu saatlerin tüketici alışkanlıkları ve araştırma sonuçlarından veriler alınarak yeniden belirlenmesi herkes için yararlı olacaktır. Bu tür bir revizyon iş gücü anlamında da markalarımıza büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz’un moderatörlüğünde düzenlenen “Yeni Dönem Tedarik Stratejileri” oturumuna ise şu görüşlere yer verildi:

H&M ÜRETİM TEDARİK MÜDÜRÜ DAVID SAVMAN:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEKTE HER ŞEY OLACAK, MARKALALAR RADİKAL BİR ŞEKİLDE ŞEFFAFLAŞACAK

Sürdürülebilirlik gelecekte her şey olacak, bir talep haline gelecek, markaların radikal bir şekilde şeffalaşması gerekecek. Tüketiciler artık satın aldıkları her ürünü öğrenmek bilmek isteyecekler. Bu gelecekte çok kilit bir öneme sahip olacak. Markalar biraz daha sorumluluk alarak iş yapış şekillerini değiştirmek zorundalar. Bir markanın hem tedarik zincirini koruması hem de bu değişimleri yaşaması gerekecek. İş yapış şekillerimiz kesinlikle değişecek. Kriz sizi vurmadan bütün bu hazırlıkları tamamlamış olmamız gerekecek. Bir diğer önemli konu da talep üzerine üretim anlayışı artarak devam edecek. Biz özellikle tedarik ortaklarımızla COVID 19 öncesine göre daha güçlü bağlara sahibiz, daha iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Zor zamanda dayanışmanın daha güçlendirilmesi gerekiyor ve ben bunun gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyorum.

PANGAIA ÜRÜN DİREKTÖRÜ & THEAN / CO KURUCU ORTAĞI HANDE SADİÇ:

DİJİTALLEŞME HERŞEYE HÜKMEDECEK

Genel olarak dijitalleşmenin hüküm süreceği bir döneme doğru hareket ediyoruz. Yeni önemde üstesinden gelmemiz gereken birkaç şey var. Birincisi sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin getirdikleri bizi geleneksel kurumsal sorumluluklarımızın da ötesine taşıyacak, döngüsel bir ekonomiye doğru bizi itecek. Kullandığımızı yeniden kullanmayı öğreneceğiz. Bir diğer önemli konu şeffaflık olacak. Dijitalleşme artarken, sosyal medya gücüne güç katarken tüketiciler şeffaflık bağlamında çok daha fazla şey talep edecekler. Özellikle markaların tedarik stratejilerinde ve zincirlerinde neler yaptıklarını bilmek isteyecekler. Şu zamana bu kadar bu hep markaların kapalı kapılar ardında yönettiği bir şeydi. Ama artık tüketici daha çok şeffaflık isteyecek ve bu yeni bir dönem başlatacak. Koşullar bizi bir haftada tasarlayıp prototipi fiziksel olarak görmeden üretime geçmeye zorlayacak.

GALATA TAŞIMACILIK CEO’SU VITTORİO ZAGAIA: TEKNOLOJİYE YATIRIM DURMAMALI

Pandemi sürecinde dünya büyük bir ders aldı. Bu süreçte tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, taşıma, depolama gibi süreçlere esneklik kazandırılması gerektiğini öğrendik. Daha önceden dijitalleşme ve teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlar pandemi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Ancak teknolojiye yatırımın durmaması gerekiyor. 10 yılda sağladığımız teknolojik gelişmenin üç katını önümüzdeki 5 yılda yapmak zorundayız.

ULUSLARARASI HABER SERVİSİ ORTADOĞU VE AFRİKA EDİTÖRÜ / ORTADOĞU SORUMLUSU PAUL COCHRANE: BÜYÜK İHRACAT NOKTALARINDAN KAYIŞ YAŞANACAK

Salgınla birlikte her şey tepetaklak oldu. Yeni dönemde talep kilit önem kazanacak. Özellikle sürdürülebilir ürünlere talep artacak. Ama acaba bu konuda müşteri talepleri karşılanabilecek mi? Tüketiciler aynı zamanda markaların sürdürebilir kaynak planlamasını da görmek isteyecekler. Sürdürülebilirlik konusunda artan farkındalığın fiyatlara yansıması ne olacak? Örneğin 5 dolarlık ürünün maliyeti 10 dolara mı çıkacak? Bugünden baktığımızda sorunun cevabını bilemiyoruz. Ama büyük ihracat noktalarından bir kayış yaşanacağını görebiliyoruz. Bu nedenle geleceği beklemeden bir an önce gereken adımları atmalıyız.