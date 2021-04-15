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Vakko, Yargıcı'yı satın alıyor

Vakko Holding, Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet mektubu imzaladı.

İş Dünyası 15.04.2021, 11:42
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Vakko, Yargıcı'yı satın alıyor

Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markaları içinde yer alan Yargıcı’yı, Vakko Holding bünyesine katmaya hazırlanıyor. 

Vakko, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla faaliyetini sürdüren Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı’yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.  Yargıcı, 62 mağazası ile kadın modası, aksesuar ve Yargıcı Home ile faaliyetini sürdürüyor.

SATIŞA İLİŞKİN FİYAT PAYLAŞILMADI

Vakko tarafından yapılan açıklama satışa ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı.

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