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VakıfBank’tan Rusya Ulusal Ödeme Sistemi MIR ile iş birliği

Kredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası olan VakıfBank, ödeme sistemleri alanındaki büyümesini Rusya’nın ulusal kart şeması MIR ile iş birliği yaparak artırmaya devam ediyor.

İş Dünyası 21.12.2020, 16:13
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VakıfBank’tan Rusya Ulusal Ödeme Sistemi MIR ile iş birliği

Anlaşmayla sisteme bağlı 153 bankanın 89 milyon kartı, VakıfBank’ın tüm ATM ve POS’larında geçerli olacak. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sıralamasında zirvede bulunan milyonlarca Rus turist de ödeme işlemlerinde VakıfBank kolaylıklarından yararlanabilecek.

 

Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla müşterilerine kolaylıklar sunan VakıfBank, reel ekonominin de yanında olmaya devam ediyor. VakıfBank son olarak özellikle Rus turistlere hitap eden turizm işletmelerinin ve esnafın yüzünü güldürecek önemli bir işbirliğine imza attı. Rusya’nın ulusal kart şeması olan MIR kartların kabulü kapsamında Rusya Ulusal Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK ile (National Payment Card System Joint Stock Company)gerçekleştirilen iş birliğiyle VakıfBank’ın tüm ATM ve POS’larında MIR  logolu kartlar kullanılabilecek. 

153 bankanın 89 milyon kartı kapsam alanına giriyor

MIR, 153 bankanın 89 milyon kartı ile hali hazırda 269 bankanın üye işyerlerinde ve ATM’lerinde kabul ediliyor. Bu ortaklık kapsamında, VakıfBank’ın 4 bin 200 ATM’sinde ve 220 bini aşan POS cihazında, MIR logolu kartlar kabul edilecek ve VakıfBank üye işyerlerinde Rusya’dan gelen MIR kart sahiplerine hizmet sunulacak. 

Rus turist daha kolay alış veriş yapacak 

İş birliğiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Rus turistler, Türk turizmi için çok önemli. 2019 yılında 7 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret ederek, Türkiye'ye en çok gelen yabancılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Pandemi döneminde dahi 1 milyon 421 bin 428 Rus turisti ağırladık. VakıfBank olarak böylesine büyük bir potansiyelin ödeme işlemlerini kolaylaştırarak ekonomiye katkısını artırmak istedik” dedi. Bu iş birliği ile turizm yörelerinde Rus vatandaşlarına ödeme kolaylığı sağlanırken, yaygın VakıfBank Bankomat ATM ağı ile de 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanacağına dikkat çeken Çelebi, “Özellikle turistlere hizmet sağlayan konaklama, seyahat, restoran, kuyumcu vb. alanlarda faaliyet gösteren VakıfBank üye işyerlerine de ciro anlamında olumlu katkı sağlanacak. Özetle Rus turistler daha kolay alışveriş yaparken turizme önemli bir destek sağlanacak” şeklinde konuştu.

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