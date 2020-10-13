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VakıfBank’tan dijital Yönetim Zirvesi

VakıfBank, bu yılki Yönetim Zirvesi’ni online gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki bölge ve şubelerinden bin 500 VakıfBank yöneticisini buluşturan dijital zirvenin teması ‘Bir olmak çok olmaktır’ olarak belirlendi.

İş Dünyası 13.10.2020, 10:51
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VakıfBank’tan dijital Yönetim Zirvesi

66 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü ve öncü bankalarından olan VakıfBank, Yönetim Zirvesi’ni bu yıl pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirdi. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 81 ilin Şube Müdürleri ile bin 500 VakıfBank yöneticisi zirveye online katıldı.

‘Bir olmak, çok olmaktır’temasıyla gerçekleştirilen zirvede Bankanın 2021 yılı stratejik hedeflerini sahaya bildiren Üstünsalih, şöyle konuştu:

“Şartlara uyum sağlamanın, dinamik yapının, teknolojide güçlü olmanın, kendine inanmanın ve yere sağlam basmanın ne kadar önemli olduğunu, bu dönemde çok daha iyi anladık. İçinden geçtiğimiz dönemde büyük tecrübe kazandık. Normal dediğimiz zamanlarda, belki aylarca sürebilecek olan projeleri, kısa sürede hayata geçirdik. Her türlü zorluğa kendi gücümüzle, hızlı çözüm bulduk. Yolumuza devam ettik.Bir olduk, çok olduk.”

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