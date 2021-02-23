VakıfBank İyilik Kumbarası okul ihtiyaçlarını karşılıyor ‘11 okula 15 bin parça yardım malzemesi’

Toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı ‘İyilik Kumbarası’ projesini hayata geçiren VakıfBank, proje kapsamında 8 kampanya ile 11 okulun ihtiyacını karşıladı. Projenin başladığı 2019 yılından bu yana 15 bin parça yardım malzemesi toplayan VakıfBanklı gönüllüler, son olarak Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’na ulaştı. Kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve okul gereçlerinden oluşan ihtiyaç kolileri VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank çalışanları tarafından okula teslim edildi.

Gönüllülük ruhuyla topluma değer katmak istiyoruz

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Bankamızın köklerindeki vakıf kültürünün mirasçıları olarak sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra geliştirdiğimiz gönüllülük aktiviteleriyle de insanımıza değer katmak için çalışıyoruz. Gönüllülüğü benimsemiş Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 bin VakıfBanklı işine, çevresine katkı sunuyor. Bu anlayışla başlattığımız ‘İyilik Kumbarası’ projemiz kapsamında, çalışanlarımızdan dönemsel olarak topladığımız yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi. Çoğunlukla devlet okullarının ve öğrencilerin ihtiyaçları için olsa da depremlerde afetzedeler ya da özel günlerde sokak hayvanları için de yardım toplandıklarına vurgu yapan Merdan, “En güçlü sermayemiz olarak gördüğümüz gönüllülük felsefemizle iyinin, güzelin bir parçası olmak için çalışıyoruz. VakıfBank Ailemize de duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.