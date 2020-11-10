VakıfBank aktif büyüklükte 3. sıraya yükseldi

VakıfBank, 2020 yılı Eylül dönemine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilerine hizmet vermeye ve milli ekonomimizi her koşulda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

2020 yılının ilk dokuz ayında ulaştıkları 638 milyar TL aktif büyüklük ile Türkiye’nin en büyük 3. bankası olduklarına vurgu yapan Üstünsalih, “Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur vericidir. Olağanüstü bir çaba göstererek nakdi krediler, gayri nakdi krediler, mevduatlar, yurt dışı transferler ve işlemler dahil her alanda pazar payımızı artırmayı başardık” diye konuştu. Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vesile ile 2020 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 506 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

‘‘Nakdi kredilerde pazar payımız yüzde 12’ye ulaştı’’

2020 yılının ilk dokuz ayında devreye aldıkları çeşitli kampanyalarla bireysel müşteriden KOBİ’lere ve ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Toplam nakdi kredilerimiz bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne sırası ile yüzde 11,3 ve yüzde 49,7 artışla 411 milyar TL’yi aştı. Söz konusu büyüme oranlarımız sektör ortalamalarının üzerindedir. Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine;toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesine çıkmıştır. Bu gelişmeler müşterilerimize ve milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir.’’

“Mevduat artışımız sektörün oldukça üzerinde”

Fonlama tarafında da oldukça başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, “Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne yüzde 17,4 ve yüzde 56,7 artışla 394 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de hem yıl hem de çeyrek bazında sektör ortalamalarının oldukça üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 9,8’den yüzde 11,4 seviyesine yükselmiştir. Önümüzdeki dönem hedefimiz mevduat portföyümüzü mümkün olduğunca tabana yaygınlaştırarak daha çok müşteriye ulaşmak. Bu doğrultuda, müşterilerimize alternatif ürünler sunmaya devam ediyoruz’’ dedi.

‘’Kredi kartlarında en hızlı büyüyen banka’’

Alternatif kredi kartı ürünleriyle her yaşa, iş durumuna ve sosyal tercihe kişiselleştirilmiş ürünler sunduklarını vurgulayan Üstünsalih, “Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımız sayesinde kredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk ve Eylül sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını müşterilerimizin kullanımına sunduk. Adetsel bazda bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış oranıyla kredi kartlarında sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk’’ dedi.

“Dijitale yatırımda hız kesmiyoruz”

Salgın dönemiyle birlikte dijital dönüşüme hız vererek alternatif bankacılık kanallarını güçlendirdiklerine değinen Üstünsalih, “Her yıl olduğu gibi bu yılda dijitale yaptığımız yatırımlarımızda hız kesmedik. Bunun bir sonucu olarak da dijital bankacılık müşteri sayımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlem hacmi ise yüzde 39 oranında artış gösterdi” açıklamasında bulundu.

Dijital kanalları güncel tutmak amacıyla düzenli projeler geliştirdiklerinin altını çizen Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çalışmalarımız sonucunda Türkiye’de ilk kez uygulamaya alınan ürünlerimize bir yenisini daha ekledik. Kredi kartı müşterilerimiz artık tüm banka POS’larından, akıllı telefonlarıyla QR Kod ile ödeme yapabilecek. Bu uygulama ile müşterilerimizi şifre, kart taşıma gibi zahmetlerden kurtarmanın yanı sıra kart kopyalanması gibi istenmeyen durumların da tamamen önüne geçmiş olduk. Yine yenilikçi bir başka ürün sayesinde mobil bankacılık müşterilerimiz artık başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. Projeye dahil olan diğer banka müşterileri de VakıfBank’ın Türkiye genelindeki 4.000’i aşkın ATM’sinden yararlanabilecek. VakıfBank olarak yenilikçi yaklaşımımızla tüm müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz.’’

VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Eylül 2020 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri