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Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 25.yılını kutluyor

Yüzlerce yıllık Anadolu kültürü mirasını yaşatmak ve ülkemize her alanda katma değer sağlamak için kurulan VakıfBank iştiraki, Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Vakıf GYO, 25. yaşını kutluyor.

İş Dünyası 15.01.2021, 11:15
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Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 25.yılını kutluyor

‘Geleneğin Gücü, Geleceğin İnşası’ anlayışıyla kuruluşundan bu yana finanse ettiği projelerle hem yüksek portföy getirisi sağlayan hem de yatırımcılarına kazandıran Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO), 25. yaşını kutluyor.

1996 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Vakıf GYO’nun 2020 yılında aktif büyüklüğünü 2,4 milyar TL’nin üzerine çıkardığına dikkat çeken Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İNCEHASAN, “2021 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projemizle başarı grafiğimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

İncehasan, Vakıf GYO’nun 25 yılını değerlendirerek 2021-2025 yıllarını kapsayan stratejik hedefleri doğrultusunda şirketin gelecek vizyonunu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi (İUFM) ve satışa sunulması planlanan diğer projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

VakıfBank vizyonuyla her geçen gün büyümeye devam ettiklerine vurgu yapan İncehasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“VakıfBank ve tüm iştirakleri Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, bugünlere gelmesine sancaktarlık yapmıştır. Bugün, VakıfBank ve TOKİ iştirak şirketi olarak kurulan ve bankamızın Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH’in ortaya koydukları vizyon ve değerli destekleri ile her geçen gün büyümeye devam eden Vakıf GYO’nun 25. Yılını kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”

 

“İUFM 2021 sonunda tamamlanıyor”

25 yıldır inşaat sektörüne sundukları finansman desteği ve nitelikli projelerle sektörün önemli aktörleri arasında yer aldıklarına dikkat çeken İncehasan, “Türkiye’nin en büyük bankası olma yolunda sıçrama yapan VakıfBank ve inşaat sektörünün amiral gemisi olan TOKİ gibi sermayedarların iştiraki bir şirket olmanın sorumluluğunu taşıyor, ülkemize değer katan, sektöre yön veren, ufuk açacak projelere imza atıyoruz” diye konuştu.

 

Türkiye’nin önemli projeleri arasında yer alan İUFM’nin aynı zamanda Orta Doğu bölgesi ve dünyaya da değer katacağına dikkat çeken İncehasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz edecek İUFM içerisinde yer alan ve toplam 261.537metrekare inşaat alanına sahip projemizin yapım sürecini büyük gayretle ve özenle yürütmekteyiz. 2020 yılı sonunda yüzde 60 oranında ilerleme seviyesine ulaştık. Fark yaratan dış cephesi ve tasarımıyla geleneksel mimarimizi yansıtan sembol bir yapı haline gelecek İUFM projemizde, 52 ve 36 katlı iki kulemiz bulunuyor. 2021 yılı sonunda tamamlamayı planlandığımız İUFM projemizde, 52 katlı uzun kule VakıfBank Genel Müdürlük Hizmet Binası olarak kullanılacak. 36 katlı kulemizi ise yerli ve yabancı finans kuruluşlarının kiralama amaçlı kullanımına sunacağız.”

‘Yeni projeler yolda’

2020 yılında aile dostu konseptli ‘Bizimtepe Aydos’ projesi konut satışlarını tamamlandığını belirten Genel Müdür İncehasan, 2021 yılı içinde ticari ünitelerin satışını da tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. İncehasan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ankara’nın seçkin yaşam merkezi Çukurambar’da yer alan Cubes Ankara Projemiz 2023 yılında tamamlanacak. Projemizin inşaat çalışmaları ve satışlarını 2021 yılında başlatmayı planlıyoruz. Ayrıca ‘Nidapark Küçükyalı’ projesinde satışa hazır durumdaki ofis katlarımıza ilgi gösteren yerli ve yabancı yatırımcı taleplerini değerlendiriyoruz. Projenin B10 ve B11 bloklarında 19 ila 27. katları arasında yer alan ofis katlarımızın satışını 2021 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bu yıl ayrıca, ‘İzmir Konak’ projemizin inşaatına devam edecek,   İstanbul’un eşsiz deniz ve adalar manzarasına sahip ‘Maltepe Konut’ projemizin de yapım sürecine başlayacağız. Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak geleceğin inşasında farklı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Vakıf GYO olarak sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensibi ile tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”

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