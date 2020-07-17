UTİKAD ÇEVRİMİÇİ MESLEKİ EĞİTİM SEMİNERLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Dr. Öğr. Üyesi Halim Yurdakul ve Av. Ezgi Yurdakul tarafından verilecek olan “Satınalma ve Sözleşme Yönetimi” eğitiminin ilki 21 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek.

Bir tam gün sürecek olan Satınalma ve Sözleşme Yönetimi dersi ile yaşanan yerel ve global ekonomik krizin ardından COVID-19 süreci ile krizin ivme kazanması sonucu maliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi ve etkili satın almanın gerçekleştirilebilmesi kapsamında değişen koşulların sözleşmelere olan etkisi değerlendirilecek. Bununla birlikte lojistik firma yetkililerinin sözleşme yapabilmedeki etkinliklerini artırmalarına yönelik yöntemler de ele alınacak.

UTİKAD’ın pandemi sürecinde gerçekleştirdiği diğer çevrimiçi eğitimleri arasında Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri, Lojistik İşletmeleri için Sigorta, Lojistik İşletmeleri için Maliyet Yönetimi, Lojistik İşletmeleri için Gümrükleme, Dış Ticaret, Lojistikte Sözleşme Hukuku ve Lojistikte Taşıma Hukuku eğitimleri de yer alıyor.

Pandemi dönemi ile birlikte firmaların kurum içi eğitimlere olan talebinin artmasıyla UTİKAD, kurum içi eğitimlerini de planlamayı sürdürüyor. Firmalardan gelen taleplere bağlı olarak eğitimler belirlenen gün ve saatlerde verilebiliyor.

UTİKAD’ın güncel eğitim takvimini (https://www.utikad.org.tr/Lojistik-Egitim-Takvimi) adresinden takip edebilirsiniz. Eğitim talepleriniz için (egitim@utikad.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.