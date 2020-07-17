UTİKAD ÇEVRİMİÇİ MESLEKİ EĞİTİM SEMİNERLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, lojistik sektöründe nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik eğitim programlarına pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. Pandemi ile birlikte mevcut olan Mesleki Eğitim Seminerleri’ni çevrimiçi ortama taşıyan UTİKAD, üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programına bir yeni Mesleki Eğitim Semineri daha ekledi.
Dr. Öğr. Üyesi Halim Yurdakul ve Av. Ezgi Yurdakul tarafından verilecek olan “Satınalma ve Sözleşme Yönetimi” eğitiminin ilki 21 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek.
Bir tam gün sürecek olan Satınalma ve Sözleşme Yönetimi dersi ile yaşanan yerel ve global ekonomik krizin ardından COVID-19 süreci ile krizin ivme kazanması sonucu maliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi ve etkili satın almanın gerçekleştirilebilmesi kapsamında değişen koşulların sözleşmelere olan etkisi değerlendirilecek. Bununla birlikte lojistik firma yetkililerinin sözleşme yapabilmedeki etkinliklerini artırmalarına yönelik yöntemler de ele alınacak.
UTİKAD’ın pandemi sürecinde gerçekleştirdiği diğer çevrimiçi eğitimleri arasında Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri, Lojistik İşletmeleri için Sigorta, Lojistik İşletmeleri için Maliyet Yönetimi, Lojistik İşletmeleri için Gümrükleme, Dış Ticaret, Lojistikte Sözleşme Hukuku ve Lojistikte Taşıma Hukuku eğitimleri de yer alıyor.
Pandemi dönemi ile birlikte firmaların kurum içi eğitimlere olan talebinin artmasıyla UTİKAD, kurum içi eğitimlerini de planlamayı sürdürüyor. Firmalardan gelen taleplere bağlı olarak eğitimler belirlenen gün ve saatlerde verilebiliyor.
UTİKAD’ın güncel eğitim takvimini (https://www.utikad.org.tr/Lojistik-Egitim-Takvimi) adresinden takip edebilirsiniz. Eğitim talepleriniz için (egitim@utikad.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
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|Öğle
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|İkindi
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