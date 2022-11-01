Üstün kullanıcı deneyiminde Geberit ONE ile değişim zamanı

Geberit’in duvar arkasındaki bilgi ve tecrübesi ile duvar önündeki tasarım yeteneğini bir arada buluşturan ONE banyo serisi, kullanıcısının güncel ihtiyaçlarına en kapsamlı çözümle yaklaşıyor. Modern tasarım trendlerinin Geberit’in inovatif bakış açısıyla bütünleştiği ONE, Türkiye’de yatay çıkışlı ilk lavabosu ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Serideki mevcut aynalı dolaplarda yer alan aydınlatma teknolojisi de kullanıcısına istediği dört farklı modda çalıştırma özgürlüğü sunduğu için ferah bir ortam yaratıyor.

50-120 cm arasında değişen ölçülerle her ihtiyaca uygun lavabolar

Türkiye’deki yatay çıkışlı ilk lavabonun yer aldığı ONE, ürün giderinin yatay olarak orta alanda bulunmaması sayesinde sabun ve su sıçramalarını önleyip hijyeni üst seviyede tutuyor. Seride yatay görünüme sahip süzgeç sistemi ise kendi içinde 10'dan fazla patenli parçasıyla hassas çözüm üretiyor. ONE’da yer alan taş ve mermer görünümlü tezgahlar ise ısıya, çizilmeye, darbelere, suya ve leke oluşumuna karşı üstün dayanıklılık gösteriyor. Geberit kalitesini bulunduğu alanın tamamına yayan seri; ince kenarlı, etajerli ve çanak olmak üzere 50-120 cm arasında değişen ölçülerdeki lavabo alternatifleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.