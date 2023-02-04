Üstün kalite ve tasarımlarıyla mobilya zirvesine damga vurdu!

Dünya mobilya sektörü, 24-29 Ocak'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleşen ve Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı olan IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda buluştu.

Fuar, Mobilya Dernekleri Federasyonu desteği, Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle 28 salonda gerçekleşti. 120 bin metrekare alanda ve 3 binin üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşen IIFF 2023, 150'ye yakın ülkeden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

SEÇTİKLERİ MOBİLYANIN EVLERİNDEKİ HALİNİ GÖREBİLİYORLAR

Fuarın en ilgi çeken stantlarının başında Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş oldu. Yatak odası takımlarından yemek odasına, koltuk takımından genç odasına, oturma odasından genç odasına, ev dekorasyonuna estetik katan aksesuarlarına kadar ürünlerine kadar dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların beğenisine sundu. Her gün binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği Doğtaş Mobilya standı, sunduğu VR teknolojisi hizmeti ile fuarın ilgi odağı oldu. Misafirler, seçtikleri mobilyanın evlerinde nasıl duracağını VR teknolojisi sayesinde deneyimleyebiliyorlar. Ayrıca Doğtaş’ın sanal mağazasında gezinmek de misafirlere keyifli anlar yaşattı. Doğtaş Mobilya’nın evcil hayvanların aileler için ne kadar önemli olduğu bilinciyle geliştirilen pati dostu kumaş ürünleri de katılımcılardan oldukça ilgi ve takdir gördü. Pati dostu kumaş; pati çizilmelerine ve yırtılmalarına dayanıklılık sağlarken Easy Clean kumaş ise hem pati çizilmelerine hem de lekelere dayanıklı, hızlı ve kolay bir şekilde temizlenme sunuyor.