Urfa Kebabının Tek Adresi Dedecan

“Acının En Tatlısı” olarak bilinen Dedecan; her şubedeki Şanlıurfa’lı şefleri, yöresinden gelen coğrafi işaretli ürünleri ile lezzet farkı olmadan, tüm şubelerde aynı standartta hizmet vermeye devam ediyor.

Satır kıymasından yapılan Dedecan kebapları arasında Urfa Kebabının bir diğer adı ile sade kebabın yeri ise bambaşka. Kebaba lezzeti veren detayların başında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen etlerin usta şefler elinde hazırlanması ve kebaba özel şişlere dizilerek uygun ateşte pişirilmesi geliyor. Efsane lezzetler arasına giren Dedecan Urfa Kebabı, her mevsim en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor.

Taş fırından çıkan çıtır çıtır lahmacun ve küçücük parçalar halinde inci gibi şişe dizilen kuzu ciğerin de tadına doyulmayan Dedecan'da; gerçek acı severler verdikleri siparişlere acı Urfa biberini kendileri eklemeyi tercih ediyorlar.

Şanlıurfa’lı şeflerin yöresel ürünleri nakış gibi işlediği satır kıyması, ciğeri, dalağı, yüreği, Urfa biberi, isotu, patlıcanı, soğanı, domatesi ile tadına doyulmaz Dedecan lezzetleri, Şanlıurfa Merkez ve İstanbul şubelerinde haftanın her günü, gün boyu misafirlere adeta bir ziyafet yaşatmayı başarıyor.

33 sene önce Şanlıurfa’da tarihi bir binada başlayan Güneydoğu yemek kültürü serüveni; Ankara, Kayseri ve İstanbul’da aynı özen ve heyecanla devam ediyor. Tüm mutfak ekibinin Urfa’lı şeflerden oluştuğu, kullanılan ürünlerin yörenin en iyi yetiştiricilerinden özel olarak seçildiği Dedecan; aslını korumaya devam eden ender işletmelerden.