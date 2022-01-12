Üretim yapacak fabrika bulamıyorlar

Pandemide ilgi arttı

Başta ticari yapılar olmak üzere birçok konutun ve arsanın satışını gerçekleştiren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “2020’de pandeminin başlamasıyla mart-mayıs arasında bir durağanlık oldu. Ama ondan sonra özellikle maskeden dezenfektana farklı sektörlerde yaşanan rağbet nedeniyle yeni fabrika ihtiyacı doğdu. Bu durum da fabrikalara ve sanayi arsalarına ilgiyi artırdı. Talep çoğaldıkça mal sahipleri fiyatları yükseltmeye başladı. Metrekaresi 100 dolar olan yer, 150-200 dolara geldi” dedi.

Talebi karşılamıyor

Fabrikaların yanı sıra depolara da büyük ilgi olduğunu aktaran Altınay, “Aynı dönemde çok fazla kiralık depo talepleri de oluştu. Hem depoların hem fabrikaların fiyatları arttı. 2020’de 10 bin metrekare bir fabrikayı 120 bin TL’ye kiraya verebilirken bu 250-300 bin TL fiyatına geldi. Şu an yatırımcılar, parası olsa bile fabrika bulmak zorlanıyor. Satışa çıkan fabrikalar kısa sürede satılırken kiralık fabrikalar ilana çıkmadan kiralanıyor. Olan sınırlı sayıda yer talebi karşılamıyor. Müşterilerimizin en çok şikayetçi olduğu konuların başında bu geliyor” diye konuştu.

Arsalar katlandı

Fabrika bulamayanların arsa alıp fabrika kurmayı planladığını kaydeden Altınay, “Yüksek ücretler ve isteğe göre fabrika bulamayanlar sanayi arsası alıp fabrika kurmanın peşine düştü. Ancak bu noktada arsa ücretleri de arttı. Metrekaresi 100 dolar olan arsa, 150-200 dolar oldu. Öte yandan demirden çimentoya inşaat maliyetleri de çok yükseldi. Bu da sanayicileri zorluyor” ifadelerin kullandı.

1000 dolara çıktı

En çok ilgi gören bölgelerin fiyatları hakkında da bilgi veren Altınay şunları söyledi:, “Çerkezköy, Ergene, Kapaklı bölgesinde arsa fiyatlarının metrekaresi 150-200 dolarken Hadımköy, Beylikdüzü bölgesinde ise metrekare fiyatı 500-1000 dolar aralığında değişiyor.”