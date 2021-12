Üretim sanayiindeki En İyi İşverenler, çalışan bağlılık ve kârlılıklarını artırdılar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 2020 yılı başındaki pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. Neredeyse tüm sektörlerde tam kapanma ve evden çalışma gibi dönüşümler yaşanırken özellikle insan hayatının sürdürülmesi adına hayati önem taşıyan sektörler, çalışma şekillerini pandemiye rağmen olağan şekilde devam ettirdiler. Bunlardan biri de üretim sanayi oldu. 2020 yılının sadece Mart ve Nisan aylarında yaşanan kapanma süreçlerinin ardından hızla faaliyetlerine yeniden devam eden üretim sanayi, yılın ikinci yarısında üretim artışı rakamlarına imza attı.

Üretim sanayi vites artırarak GSYH’in büyümesine katkı sağladı

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) tarafından hazırlanan Mart 2021 tarihli Sanayi Sorunları ve Analizleri belgesine göre 2020’nin ilk üç ayında kısmi düşüş yaşayan üretim sanayi, pandeminin başladığı Mart ikinci yarısında ve Nisan’da sert düşüş yaşadı. Nisan düşüşü yüzde 31’i bulduktan sonra mayısta da bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20’ye yakın azalma devam etti. Ancak haziran ayı ve sonrasında pandemi tedbirlerinin azaltılmasının ardından sanayi üretimi tırmanışa geçti. Özellikle ağustos ve devam eden aylarda üretim endeksi aylık ortalama yüzde 10’a yakın artışlar gösterdi ve ikinci çeyreğin sert düşüşleri telafi edilerek yıl yüzde 1,6’lık artış ile kapandı. Özetle, sanayi üretim endeksindeki yüzde 1,6’lık artış, sanayi katma değerinde yıllık yüzde 2’lik artışla örtüştü ve GSYH’nin yıllık yüzde 1,8 büyümesinde sanayideki büyüme ana etken oldu.

Toprak: “Yöneticiye güven, kârı da beraberinde getirdi!”

“Pandemi nedeniyle bir kısım çalışanların ücretsiz izne çıkartılışı ya da kısa çalışma ödeneği karşılığı geçici çıkarılmaları gibi olumsuzluklar yaşanırken çalışanların kurumlarına olan bağlılığı ve güveni önem kazandı” diyen Great Place To Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 süreci hepimiz için ağır geçti ve özellikle kapanmaların başlamasıyla bazı sektörlerin bizler için ne kadar önemli olduğunu daha net anladık. Pek çok sektör, hayatlarımızı sürdürebilmemiz için önemli fedakârlıklarda bulundular. Üretim sanayii de bunlardan biriydi. Great Place to Work® olarak üretim sanayiinde çalışan 5 bin 826 kişinin katıldığı anketimizde önemli sonuçlara ulaştık. Pandemi koşullarında çalışmak zorunda kalsalar da, Great Place to Work® En İyi İşverenler Listesi’nde yer alan şirketlerdeki 2 bin 603 çalışan, yüzde 80 oranında harika bir işyerinde çalıştıklarını ifade ettiler. Bunların yüzde 90’ı işyerlerinin fiziksel olarak güvenilir bir yer olduğunu belirtirken yüzde 89’u da işyerlerinde çalışan sağlığını destekleyici uygulama ve tedbirlerin bulunduğunu dile getirdiler. Ancak asıl sevindirici ve öne çıkan noktaysa, yöneticilerin çalışanları destekleyen ve onlara güven telkin eden davranış ve uygulamaları oldu. Great Place to Work® En İyi İşverenler Listesi’nde yer alan organizasyonlarda çalışanların yüzde 86’sı yöneticilerinin işle ilgili uygulamalarda dürüst ve ahlak kurallarına uygun davrandıklarına inandıklarını söylerken yüzde 85’i de yöneticilerin sadece son çare olarak işten çıkarmayı seçtiklerini ifade etti. Pandemi özelinde sorulara bakıldığında Great Place to Work® En İyi İşverenler Listesi’nde yer alan organizasyon çalışanları, yöneticilerinin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiklerini, düşünce ve endişelerini özenle dinleyip dikkate aldıklarını ve pandemi sürecinde desteklendiklerini hissettiklerini dile getirdiler. Ayrıca üst düzey yöneticilerinin de pandemi döneminde aldıkları kararlara güvendiklerini ve bu süreçte birlikte hareket ettiklerini, birbirlerine destek olduklarını düşündüklerini gösterdiler. Burada da görüleceği gibi her şeyin temelinde ‘güven’ var. Great Place to Work® olarak tüm çalışanlar için yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi yaratarak organizasyonların kültürlerini ölçmelerine ve daha iyi iş sonuçları üretmelerine yardımcı oluyoruz. Misyonumuz, organizasyonların herkes için harika işyerleri haline gelmeleriyle daha iyi bir dünya inşa etmek. Elimizdeki veriler, güven seviyesi yüksek liderler sayesinde çalışanların işlerine daha fazla çaba harcayıp dikkat ettiklerini, iş birliği ve birlikte çalışma seviyelerinin yükseldiğini ve şirketin başarısını daha fazla önemsediklerini gösteriyor. Özetle güven eksikliğinin şirkete maliyeti yüksek.”