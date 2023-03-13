UPSET Elektronik Asansör İstanbul'da en son teknolojilerini tanıttı

UPSET ELEKTRONİK FİRMASINI YAKINDAN TANIYALIM

UPSet Elektronik, güç elektroniği alanında 15 yılı aşkın bilgi birikimi ve mühendislik altyapısıyla tüm müşterilerine; katma değeri yüksek, kaliteli, rekabetçi kesintisiz güç kaynağı çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri müşterileri için rekabet avantajına çeviren, kalite ve güvenden ödün vermeyen, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışıyla müşterileri tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilen UPSet, her yıl müşteri sayısını ve satış rakamlarını katlayarak büyümüş ve günümüzde sektörde öncülük eden , söz sahibi, güvenilir, lider şirketlerden biri olmuştur.



Her geçen gün müşterilerine daha iyi hizmet, daha kaliteli ve daha rekabetçi ürün sunmanın artan sorumluluğuyla kesintisiz çalışma UPSet sürekli yatırımlar yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında bayii ağını ve satış sonrası teknik destek kanallarını genişleterek büyümeye devam etmektedir.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alanında faaliyet gösteren U.P.S.E.T Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana her yıl artan bir ivmeyle büyümesini sürdüren UPSet sektöre yön veren öncü firmalardan birisi haline gelmiştir.

UPSet markalı kesintisiz güç kaynakları CE standartlarına uygun olarak, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001, GOST kalite güvencesi ile İstanbul. Ferhatpaşa – Ataşehir adresinde bulunan 4.000 m ² kapalı alana sahip fabrikasında üretilmektedir. UPSet Elektronik; Kesintisiz Güç Kaynakları, Voltaj Regülatörleri, Dc Güç Kaynakları ve Redresörler, İnvertör Sistemleri ve Kuru Tip Tam Bakımsız Aküler konusunda faliyet göstermektedir.

Dünya üzerindeki yeni gelişmeleri yakından takip eden firmamız Ar-Ge çalışanları ile ürünlerini sürekli geliştirmektedir.

Yurt içindeki 150’yi aşkın bayisi ile düşük güçte ( 1/1 faz – 3/1 faz ) ürünlerde uzun yıllardır sektördeki liderliğini sürdüren UPSet, yaklaşık 8 yıl önce de kendi Ar-Ge departmanını kurarak 3/3 faz KGK üretimine geçmiştir.

Kısa bir süre içinde 3 fazlı ürünlerde de ciddi bir satış başarısı yakalayan UPSet, pazar payı konusunda hızlı tırmanışını bu ürünlerde de sürdürmektedir.

3 fazlı ürünlerin üretiminin başlamasına paralel olarak ihracat departmanı kurulmuş olup başta Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Asya pazarında satışlarını sürdürmektedir. Kesintisiz Güç Kaynağı pazarında dünyanın en büyük üreticileri olan Çin ve Hindistan pazarına da ihracata başlamıştır.

Kuruluşundan bu yana rekabetin çok yoğun olduğu Kesintisiz Güç Kaynağı sektöründe yatırımlarını her yıl arttırarak ve pazarda büyük başarılara imza atarak, önemli bir varoluş hikayesi yazan UPSet, çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye’nin dünyada önemli bir Kesintisiz Güç Kaynağı üretim merkezi olduğunun bilincinde olarak, şirket olarak Kesintisiz Güç Kaynağı alanında önemli mesafeler alan UPSet, yatırımlarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılarak, diğer çeşitli pazarlama araçlarını kullanarak ve planlanan kapasite artışına giderek önümüzdeki yıllar için global bir oyuncu olma hedefine doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir.

Büyük hedeflere ulaşmak için dünyanın hızla değişen gelişimine ayak uydurulması gerektiğinin bilincinde olan UPSet, kaynaklarını kendi lüks ve konforuna değil, işine aktararak, yoluna devam etmektedir. UPSet yalnızca makineye değil, insana ve teknolojiye yatırım yaparak, global pazar lideri olma hedefine gün ve gün yaklaşmaktadır.

Her geçen gün müşterilerine daha iyi hizmet, daha kaliteli ve daha rekabetçi ürün sunmanın artan sorumluluğuyla UPSet Elektronik sürekli yatırımlar yapmak, satış ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke haline getirmiştir.