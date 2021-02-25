ÜNLÜ SANATÇI ALİŞAN, FAWORİ BOYA’NIN YENİ REKLAM YÜZÜ OLDU!

Geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım kanalıyla Türk boya sektörünün yükselen ekonomik segment markalarından olan Fawori’nin yeni reklam yüzü ünlü şarkıcı Alişan oldu!

Fawori Boya’nın yeni reklam filmi için kameralar karşısına geçen Alişan; “Ustalara bi dünya sürpriz, bi’ dünya fırsat!” diyerek, ustalara, yeni Fawori Dünyam telefon uygulamasını ve bu uygulama ile satın aldıkça Fawori’nin vereceği hediyeleri müjdeliyor.





“Büyüyünce boyacı olacağım” derdim!

Küçüklüğünde boyacı olmak istediğini belirten Alişan, “Küçüklüğümde boyacı olmak isterdim. Boyacı ustalarının yaptığı işi çok kıymetli buluyorum. İnce bir zanaat ve işçilik gerçekleştiriyorlar. Soranlara da büyüyünce boyacı olacağım derdim hep. Evi renklendirmeyi, canlılık getirmeyi çok seviyorum. Ben her sene mutlaka evimi boyatırım. Evi boyatmak yenilenmek gibi bir şey. Yeni evladımız geldiğinde de onun odasını boyadık ve hazır ettik. Evlerimizi düzenli şekilde boyatırsak hem evimizde sağlık ve hijyen koşullarını yerine getirmiş oluruz hem de daha da önemlisi boyacılık mesleğinin devam etmesine destek vermiş oluruz. Ustalarımızı çok taktir ediyorum ve ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu biliyorum. Onları yürekten kucaklıyorum ve iyi ki varsınız diyorum.”