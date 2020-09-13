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Ünlü Menkul Değerler, İstanbul ve İzmir'de şube açacak

Ünlü Menkul Değerler A.Ş, İstanbul ve İzmir'de şube açacak.

İş Dünyası 13.09.2020, 22:17
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Ünlü Menkul Değerler, İstanbul ve İzmir'de şube açacak

Ünlü Menkul Değerler A.Ş, İstanbul ve İzmir'de şube açacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında,  Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Yayla Plaza No:338/8 Kadıköy/ İstanbul ve Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı The Mercer İş Merkezi N:1 Kat:1 Daire:2 Konak/İzmir adreslerinde şube açılması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2020 tarih 2020/55 sayılı bülten açıklamasıyla olumlu karşılanmıştır.'' denildi.

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