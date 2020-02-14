ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürlük görevine yeni atama

Gamze Akgüney, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürlük görevine atandı. Finans sektöründe 25 yıllık başarılı kariyeri ile dikkat çeken Gamze Akgüney, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezuniyetinin ardından meslek hayatına Arthur Andersen’da danışman olarak başladı.

Daha sonra sırasıyla JP Morgan Chase, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve IBM’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Akgüney, Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında ise Accenture’da Finansal Servisler alanında kıdemli yönetici olarak görev yaptı. Son olarak ÜNLÜ Menkul Değerler’de Ekim 2017 tarihinde ÜNLÜ & Co DAHA Yatırım Danışmanlığı Yönetici Direktörü olarak atanmıştı.