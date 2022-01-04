Unlu mamuller sektörü küresel pazarda hedef büyüttü

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı ve Bay Bread Fırıncılık kurucusu Serdar Yalçınkaya, son 10 yıl içerisinde makine üretim noktasında 18 bin yeni firmanın daha üretim kanalında yer aldığını ifade etti. Yüksek Teknoloji Fırıncılık ile beraber, gelişmekte olan ülkelere yöresel ve geleneksel lezzetlerin ulaşmasını sağlayacak modern teknolojik alt yapı yatırımlarının yapılmasının mümkün olacağını da belirten ve unlu mamullerde teknoloji yatırımlarını değerlendiren Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Teknoloji israfı %80 azaltıyor

Önümüzdeki yıllarda Yüksek Teknoloji Fırıncılık teknolojisi kullanılarak yapılan üretimler hem sektörün işgücü eğitiminde hem modernizasyonda hem de kamusal işletmeler bünyesinde kullanılabilecek. Bu yönde projeler geliştiriyor, yaklaşık 10 yıldır yüksek teknoloji fırıncılık için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknoloji israfı da %80 ölçüsünde azaltıyor. Hem karbon salınımı hem de çevre zararlarını engelleyen bir teknoloji. Ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak.

Afrika veya Avrupa’daki tüketici de Türk lezzetlerine ulaşacak

Türkiye dünyanın en büyük üçüncü un ihracatçısı konumunda. Geliştirilmiş bu teknolojiyle İstanbul’da üretilmiş bir ürünün taşınılarak başka şehirlerde pişirilip tüketiciyle buluşturulması mümkün ise aynı teknolojiyle artık Türkiye’de üretilen bir unlu mamulün Afrika veya Avrupa’da simit, ekmek, açma poğaça, ekmek çeşitleri olarak sevk edilmesi ve bu lezzetlerin tüketicilerle buluşması mümkün olacak.

Teknoloji ihracatı anlamında ülkenin cari açığına katkı sağlayacak

Özellikle Afrika pazarında, Türk Cumhuriyetlerde ve Avrupa’da ki gurbetçi Türklerin bulunduğu bölgelerde Türk lezzetlerine ulaşmak arzusu içerisinde olan oradaki tüketicilerin, bu modern teknolojiler sayesinde Türk lezzetlerine ulaşması sağlanmış olacak. Yüksek Teknoloji Fırıncılık hem cari açık anlamda ülkemizin yaşamakta olduğu soruna hem de teknoloji ihracatı anlamında ülkenin cari açığına katkı sağlayacak.