Ünlü işadamı Mohamed Hadid: Türkiye fırsatlar ülkesi

Dünyanın ilk tahin butiği olma özelliği taşıyan ‘The Levant’ Tarihi Fişekhane'de açıldı. The Levant’ın açılışına Gigi Hadid’in babası ünlü gayrimenkulcü Mohamed Hadid ile Memaar Al Morshedy’in CEO’su Hassan Morshedy de katıldı. Açılışta konuşma yapan emlak kralı Mohamed Hadid, yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin yatırımlar için birçok fırsat sunduğunu belirten Hadid, "Mevcutta Mısır’da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor. Türkiye’ye daha çok geleceğiz. Türkiye’de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilirç." dedi.

İkinci şube ABD’de

Tahinli lezzetleri çok sevdiğini belirten Hadid, "Bu mekân dünyada bir ilki yaparak tahin butiği olarak hizmet verecek. Ben de tahini çok seviyorum. İkinci şubeyi ise Beverly Hills’de beraber açacağız.” ifadelerini kullandı.

"Tahin butiği dünyada ilk olma özelliği taşıyor"

Susam ticareti yapan Çelikler Gıda’nın sahibi Hüseyin Çelik ise yabancı yatırımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “The Levant, tahin butiği dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları getirdik. Müşteriler susam çeşitlerini seçerek gözlerinin önünde tahine dönüşmesini izleyip satın alabilecekler. Tahin çok özel bir ürün farkındalık oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.