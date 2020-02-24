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Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kolonyalarıyla tanınan PEREJA İleri Kimya Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti.

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kolonyalarıyla tanınan PEREJA İleri Kimya Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:47
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Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Ünlü PEREJA kolonyalarını üreten PEREJA İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti.

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'yi Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, ardından cenaze Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK KOLONYASI VE SIVI SABUNUNU ÜRETEN MARKA

Kuruluşu bir asra dayanan Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin Türkiye'de Sandy markası ile ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor.

Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BİM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de geliştiriyor veya üretiyor.

Son Güncelleme: 24.02.2020 11:15
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