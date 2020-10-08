Ünlü iş adamı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti
İş insanı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Ziylan, Türkiye'de ayakkabı sektörünün öncülerinden olarak biliniyordu. 1960 yılında küçük bir atölyeyle başladığı ayakkabı işine Kinetix, Polaris gibi markaları yaratan Ziylan, 2000 yılında ayakkabı marketi FLO'yu kurmuştu
FLo Mağazacılık'ın kurucusu olan Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Gaziantep doğumlu Ziylan, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverliği de biliniyordu.
Geçen hafta Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de açılışını gerçekleştirmişti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ziylan için paylaştığı baş sağlığı mesajında "Sevgi, ilgi, bilgi, sabır, sebat, kanaat" düşüncesini hayatının bir parçası yapan; benim de uyguladığım "şikayet etme, çare bul" düşüncesini çevresine aşılayan, Gaziantep duayenlerinden Ahmet Mukdat Ziylan'ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır, kendisine rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı
HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?
Hacı Ahmet Ziylan, küçük bir atölyede başladığı ayakkabı işinde Halley, Kinetix, Polaris gibi markaları yaratmış ve 2000 yılında kurduğu perakende zinciri FLO ile pazarın en önemli oyuncuları arasına girmişti.
10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan FLO, yılda 55 milyon çift ayakkabı satıyor ve 29 ülkeye de ihracat yapıyor.
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