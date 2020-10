ÜNLÜ & Co’ya, ‘Turkey - Investment Bank of The Year’ ödülü

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. ACQ5 Global Awards tarafından “Turkey - Investment Bank of The Year” ödülüne layık görüldü.

Uluslararası finans çevrelerinin etkili ve saygın kuruluşlarından ACQ5 tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen, her yıl 210 binden fazla okuyucuya yapılan anketler sonucunda, her ülkede finans sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği “ACQ5 Global Awards” bu yıl da sahiplerini buldu.

Daha önce 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında ACQ5 Dergisi tarafından ödüllendirilen Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, “Turkey - Investment Bank of The Year” ödülüne layık görülerek sektördeki başarısını uluslararası platformda bir kez daha kanıtladı.



Ödül sonrası yaptığı değerlendirmede beşinci kez aldıkları bu uluslararası ödülün, geliştirdikleri yerel ve global stratejilerinin doğruluğuna işaret ettiğini belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak bölgenin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olma stratejimiz doğrultusunda önemli adımlar atıyor, yatırım hizmetleri alanındaki büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizde yatırım hizmetlerinin gelişmesine ve sektörün büyümesine öncülük ettik. Her geçen gün genişleyen ürün ve hizmet yelpazemiz ile hem kurumsal hem bireysel yatırımcılara katma değerli çözümler sunmaya gelecek dönemde de devam edeceğiz. Bu ödülü faaliyete başladığımız günden bugüne yenilikçi ve dinamik bir anlayışla oluşturduğumuz yeni ürün ve hizmetlerle sektördeki öncülüğümüzün bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Uluslararası bağımsız bir derginin 210 binden fazla okuyucuya yapmış olduğu anketler sonucunda Türkiye’den bizim seçilmemiz de ayrıca gurur verici. Bu ödülü almamıza katkı sağlayan başta çalışanlarımıza, değerli müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

Tüm ödül kazananların sektörün kendisi tarafından seçilmesinin önemine dikkat çeken ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Direktör İbrahim Romano, “Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda olan bir şirketin yöneticisi olarak, aldığımız bu ödül ekip olarak başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur. Liderliğimizin hem yurtiçi hem de yurt dışında ödüller ile taçlandırılması, bu alandaki başarımızın tescillenmesi açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A (satın alma ve birleşme) işlemleri ile bugüne kadar 13 milyar ABD Doları’nın üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal finansman işlemleriyle Türkiye’ye yıl içerisinde en büyük miktarda yabancı sermaye girişine aracılık etmenin ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine sistematik katkımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.