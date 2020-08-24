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ÜNLÜ & Co’ya “Best Investment Research Team” ödülü

Araştırma alanında fark yaratan çalışmaları ve yıllar içerisindeki başarılı büyüme stratejisi ile yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimi hizmetleri konusunda Türkiye’de lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co, merkezi Londra’da bulunan Business Vision dergisi tarafından “Best Investment Research Team” ödülüne layık bulundu.

İş Dünyası 24.08.2020, 11:00
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ÜNLÜ & Co’ya “Best Investment Research Team” ödülü

Yatırımcılara sunduğu çözümler, konusunda uzman araştırma birimi ve hayata geçirmiş olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de değerlendirilen ÜNLÜ & Co, yarışmanın Türkiye’den ödül alan tek markası olmayı başardı.

Mahmut L. Ünlü

Merkezi Londra’da bulunan ve okuyucularına geçerli iş fikirlerinin finansmana dönüştürülmesi ve devamlılığı konusunda faydalı bilgiler vermek amacıyla kurulan Business Vision dergisinin gerçekleştirdiği “BV 2020” ödüllerinde Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co “Best Investment Research Team” ödülüne layık görüldü.

1996 yılında başlayan çalışmalarında, izlediği başarılı büyüme stratejileri ile kısa sürede 400’den fazla çalışana ulaşması, yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimi hizmetleri konusunda Türkiye’nin lider şirketi pozisyonuna gelmesi ve araştırma alanındaki fark yaratan çalışmaları nedeni ile dergi tarafından aday gösterilen ÜNLÜ & Co, özellikle yerel pazardaki tecrübesi ve yatırımcılara özel çözümler sunma konusundaki başarısı ile de ödüle layık bulundu.  

Türkiye’nin ekonomik büyümesine sağladığı katkı, eğitim, girişimcilik ve kadınlar için geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de değerlendirilen ÜNLÜ & Co, yarışmanın Türkiye’den ödül alan tek markası olma özelliği de taşıyor.

Global bir dergi kurulu tarafından ödül almanın mutluluğunu yaşayan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak en temel özelliğimiz, köklü yerel varlığımızın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunmamızdır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı şirket satın alma ve birleşme işlemleri ile son 10 yılda yaklaşık 10 milyar dolar değerinde işleme aracılık ettik. Hisse senedi sermaye piyasaları ve borç sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarındanız. DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri ile, kişiye özel geniş ürün yelpazemiz ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunmaktayız. Sermaye piyasalarında geniş bir hizmet alanındaki derin deneyimimiz ile, kişiye özel yatırım hizmetlerinde güvenilir, uzun vadeli ve karşılıklı kazanmayı esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler ile rekabette farklılaşırken, ülke ekonomisinin büyümesine de katkıda bulunuyoruz. Araştırma birimimizin hazırladığı başarılı sektör raporları çalışmalarımızda bize ve müşterilerimize yol gösterici oluyor. Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından layık görüldüğümüz bu ödüller ise başarımızın tescillenmesi açısından bizlere büyük onur veriyor. Kuşkusuz bu başarıda; sektörün en iyi profesyonellerinden oluşan uzman ekibimizin katkısı çok büyük. Gelecek dönemde de aynı azim ve kararlılıkla ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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