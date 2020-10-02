ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’ne Gümüş Sardis

Bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar ve bu kuruluşlara hizmet veren ajansların en yenilikçi projelerini ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmeyi gaye edinen Sardis Ödülleri bu yıl ikinci kez gerçekleşti. İnovasyon, Yaratıcılık ve Sosyal Etki olmak üzere 3 ana bölüm ve 55 kategoride başvuruya açılan Sardis Ödülleri’nde toplam 45 ödül sahiplerini buldu.

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun sürdürülebilir büyüme için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ve daha fazla kadının işgücüne katılımını destekleyen iş modellerine olan inancıyla kurduğu ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi (KGA), pozitif sosyal etki bölümünde toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında Gümüş Sardis ödülüne layık bulundu.

Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmada kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğin desteklenmesinin önemli bir payı olduğuna inanan ve bu amaçla 2016’da ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’ni hayata geçiren ÜNLÜ & Co, kadınlara gereksinim duydukları her konuda tam donanımlı bir rehberlik yaparak girişimcilik yolculuklarında onları cesaretlendirmeyi hedeflerken, eğitim, mentorluk ve networking alanlarında destekleniyor.

Kuruluşunun 20.yılında Endeavor Türkiye ve Türkiye Girişimcilik Vakfı desteği ile hayata geçirdiği ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye ulaşmayı amaçlayan ÜNLÜ & Co, 4 yılda toplam 80 kadın girişimciyi mezun ederek başarılı sonuçlar elde etti.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile bugüne kadar 80 kadına iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek olduklarını belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak kuruluşumuzdan bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerimizin her kademesinde desteklemeye önem verdik. Kadınları iş hayatına kazandırmak ve onları ekonominin, istihdamın bir parçası haline getirerek ulusal kalkınmayı desteklemek ana misyonlarımızdan birini oluşturuyor ve projenin çıkış noktası da bu misyona dayanıyor. Projemizin ödüller ile taçlandırılması bizleri daha da motive ediyor. Ne kadar doğru bir noktada sorumluluk aldığımızın sektörün önde gelen isimleri tarafından da onaylanması mutluluk verici. Bu bilinçle kadın girişimcilere desteğimizi sürdürmeye ve onları girişimcilik ekosistemine entegre etmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eğitimler bu yıl online platformda

Akademi kapsamında her yıl seçilen 20 kadın girişimci; 9 ay boyunca iş planı oluşturmaktan, dijital pazarlamaya, nakit yönetimi ve borç finansmanından, liderliğe kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan temel konularda eğitimlerden geçiyor. Eğitimler mentorluk, networking ve yatırımcı buluşmaları ile destekleniyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle tüm eğitimleri online platforma taşıyan ÜNLÜ & Co, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.