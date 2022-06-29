Üniversite mezunları lisans eğitiminin İş bulmalarına yardımcı olmadığını düşünüyor

Üniversitede alınan teorik eğitimin kalitesi iş bulma sürecinde kritik bir unsurken hızla değişen trendler ve takip edilmesi gereken yeni gelişmeler, iş hayatında tek başına teorik bilgiyi yetersiz kılabiliyor. Uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye’nin, NielsenIQ Türkiye araştırma şirketi iş birliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirdiği E-Learning Algı Araştırması’nın bulgularına göre üniversite mezunlarının %38'i, tek başına lisans eğitiminin iş bulmalarına yardımcı olmadığını düşünüyor. Şirketlerin staj programları bu eksiği gidermede yardımcı olsa da iş hayatına yeni atılan mezun öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun bu programlardan yararlanamadığının altını çizen Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, “Bu gerçekten yola çıkarak eğitmenlerimizi, çok iyi şirketlerin başarılarında pay sahibi olan iyi çalışanlardan seçmeye özen gösterdik ve kurum çalışanları ile bireysel kullanıcıların online ve canlı kurs içerikleriyle buluşmasını sağlayarak profesyonel kariyerlerini geliştirmelerine destek olmaya çalışıyoruz.” ifadelerinde bulunuyor.

Tek Başına Lisans Eğitimi İş Hayatında Yetersiz Kalıyor

İyi bir üniversite eğitimi parlak bir kariyer için önemli başlangıç olsa da artık yeterli görülmüyor. Şirketlerin, yeni beceriler kazanmaları için çalışanlarını online eğitimlere yönlendirme eğiliminin arttığını belirtirken Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, bu eğilimin özellikle kitle iletişim araçlarına etkileşim katan Web 2.0 devriminden sonra, yeni trend ve teknolojik gelişmelerin takibinin yoğunlaşmasıyla oluştuğuna dikkat çekiyor. E-Learning Algı Araştırması’nın sonuçlarına göre üniversite mezunlarının azımsanamayacak kısmının iş bulma sürecinde lisans eğitimini yetersiz bulduğunu vurgulayan Elif Tuzlakoğlu, kullanıcıların aldığı akademik bilginin üzerine pratik bilgiyi eklemek için işin mutfağından gelen eğitmenlerle çalıştıklarını ekleyerek kendini sürekli ve hızlı bir şekilde yenileyen iş hayatında çalışanlar ve iş arayışında olanlara online eğitimlerin katkısını hatırlatıyor. Mekandan bağımsız faaliyet gösterebilmesinin etkisiyle işverenlerin ve çalışanların radarına iyice yerleşen online eğitimler, özellikle iş arayışında olanlar için önemli bir konumda görülüyor.