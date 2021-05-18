Universal Robots’un yenilenen UR10e robotu şimdi daha güçlü

Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, cobot’larını günün ihtiyaçlarına göre geliştirmeye devam ediyor. 1300 mm erişim mesafesi, başarılı performansıyla Universal Robots’un en çok satan cobot’u UR10e yenilendi. Paletleme, makine besleme ve paketleme ve benzeri birçok uygulamada yer alan UR10e modeli artık 12,5 kg’lık taşıma kapasitesine sahip. Yeni UR10e cobot, üreticilere yeni kullanım alanları ve kapasite artış imkanı sunuyor.

Universal Robots Başkanı Kim Povlsen yaptığı açıklamada, “Universal Robots olarak müşterilerimizle kurduğumuz başarılı diyaloglar ve önemli pazar fırsatlarına cevap verebilme kabiliyetimiz sayesinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimiz zaten birçok paletleme uygulamasında UR cobot’larımızı kullanıyor. Zaman içinde UR10e cobot’larımızın daha ağır yükler taşıyarak görevlerini yerine getirebilecekleri görüşündelerdi. Bu taleplere yanıt vermek adına bizler de UR10e modelimizi daha fazla yük taşıma kapasitesini destekleyecek şekilde geliştirerek müşterilerimize yeni kullanım imkanları tanımış olduk” dedi.

Geliştirilmiş UR10e, Universal Robots kullanıcılarının beklediği şekilde kompakt yapıda, sezgisel programlama deneyimine imkan veriyor, görevleri kesintisiz şekilde tekrar edebiliyor. Kaliteli ve güvenli performans sunan model; artırılan taşıma kapasitesi sayesinde artık daha fazlasını yapabiliyor. Cobot’un fiyatı ise değişmiyor.

Verimi ve iş güvenliğini artırıyor

UR10e 10 kg ağırlığa kadar olan kutularla ve 2,5 kg ağırlığındaki tutucuyla paletleme uygulamalarında kullanılabiliyor. Makine besleme uygulamalarında daha ağır parçaların yüklenmesi, boşaltılması, ağır ürünlerin paketlenmesi gibi diğer malzeme taşıma görevleri için artık daha verimli. Geliştirilmiş UR10e’nin artırılan taşıma kapasitesi, çalışanların yükünü hafifleterek daha gelişmiş ergonomi ve çalışma koşulları sağlıyor. Yalnızca ABD’de, aşırı efor sarf etmenin ve tekrar eden hareketlerin tahmini olarak iş yeri yaralanmalarının yüzde 24’ünü ve yüzde 8’ini oluşturduğu göz önüne alınırsa, cobot’un çalışanlara büyük ölçüde iş güvenliği sağlayacağı öngörülüyor.

Kim Povlsen açıklamasına, “İnsan anatomisi sürekli olarak ağır kaldırmaya müsait değil, bizim cobot’larımız bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilecek şekilde tasarlandı. Ergonomik olmayan hareketleri insanların üzerinden alan UR cobot’ları verimliliği ve ürün kalitesini artırırken, bir yandan da işletmelerin hem iş gücü güvenliğini sağlamasına yardımcı oluyor hem de çalışanların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını yeniden düşünmelerini sağlıyor” diye devam etti.

UR partnerlerinden gelen geribildirimler ise oldukça olumlu; Almanya’da bulunan MBO Postpress Solutions, UR10e modelini CoBo-Stack istifleme cobotu’nun bir parçası olarak entegre etti. MBO Postpress Solutions GmbH Ar&Ge Merkezi Direktörü Sebastian König, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “UR10e’nin yük kapasitesinin artırılması, uygulama alanlarını genişleterek ciltli, tel dikişli kataloglar, broşürler gibi daha büyük paketleri ve daha ağır ürünleri de içerecek; böylece MBO CoBo-Stack cobot’umuzu müşterilerimiz için çok daha karlı yapacak.”

Buna ek olarak, güncellenen UR10e, Universal Robots’un UR+ yazılım ve donanım ekosisteminden ürünlerle uyumlu tak-çalıştır özelliği sayesinde kullanıcıların kolaboratif uygulamalara hızlı ve kolay bir şekilde adım atmasına imkan verecek.

Robotiq firması Kıdemli Ürün Müdürü Nicolas Lauzier ise şunları ekledi: “UR10e modelinin artan taşıma kapasitesi, kullanıcıların 12,5 kg’a kadar olan yükleri taşımasına imkan vererek paletleme uygulamalarında büyük bir fark yaratıyor. Yüzde 25 daha fazla otomasyon potansiyeli sayesinde UR10e, farklı ağırlıklarda geniş bir ürün yelpazesini paletlemeye ihtiyaç duyan tek bir hat olduğunda yardımcı olabiliyor.”

Teslimatlarının haziran ayının ikinci yarısında başlaması öngörülen yeni UR10e için siparişler, global ölçekteki tüm UR distribütörlerinden verilebiliyor.