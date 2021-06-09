Universal Robots, Polimer Teknoloji Günleri’nde robotik teknolojileri tanıtacak

1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, cobot teknolojisinin herkes için anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Universal Robots, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri” (PIT) çalışma grubunun; 16-19 Haziran 2021 tarihleri arasında online düzenleyeceği Polimer Teknoloji Günleri’ne katılarak cobot teknolojilerini, cobot’ların üretim ve makine dünyasındaki katkılarını anlatacak.

“Üreticinin kafasında yol haritası oluşturuyoruz”

Seminerle ilgili görüşlerini paylaşan Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Üretimin geleceğine yön veren teknolojimizle gerek birim işte gerekse de karlılıkta ciddi avantajlar sağlıyoruz. Tüm bu avantajlar üreticiye olduğu kadar tüketiciye de fiyat, yüksek kalite ve kişiselleştirilmiş ürünler gibi artılar sağlıyor. Bu avantajlar yine doğrudan üreticinin pazarda güçlenmesine ve işlerini büyütmesine yardımcı oluyor. Herkes için erişilebilir olan robot teknolojisini ve sağladığı benzersiz avantajları hem firma yöneticilerine hem de üretimin değişik kademelerinde rol alan mühendislere anlatmak için bir yandan kendimiz online seminerler düzenliyoruz diğer yandan da “Polimer Teknoloji Günleri” gibi sektörümüz açısından çok önem verdiğimiz etkinliklere katılıyoruz. Kolaboratif otomasyonun iş yapma şeklini nasıl değiştirerek üretimi daha güvenli, verimli ve karlı hale getirdiğini referans fabrikalarımızın üretim hatlarından elde edilen başarı hikayeleri ve örnek uygulamalarla destekleyerek anlatıyoruz. Büyüklüğü fark etmeksizin tüm işletmelerin ve üretim süreçlerinde söz sahibi mühendislerin küresel ortak ağımızdan elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerden yararlanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.