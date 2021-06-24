Universal Robots, KOBİ’lerde dijital dönüşüm hareketini başlatıyor

Dünyanın 50 ülkesinde 55 bin cobot’uyla onlarca sektöre hizmet veren Universal Robots, cobot teknolojisinin KOBİ’ler için de ulaşılabilir olduğunu hayata geçirdiği kampanya ile duyurmaya hazırlanıyor. KOBİ’leri cobot teknolojisi ve sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirecek şirket, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne tam destek olacak.

KOBİ’lere dijital dönüşümde yol haritası çizilecek

Universal Robots işletmelerin karşılaştığı en büyük zorlukları, cobot'un verimliliği nasıl artırdığını ve özellikle pandemi süreciyle başlayan belirsizlik döneminde cobot’ların sağladığı avantajları anlatacak. Şirket, kampanya kapsamında isteyen herkesin Universal Robots internet sitesi üzerinden kaydolabileceği web seminerleri düzenleyerek küresel ortak ağından elde ettiği bilgi ve deneyimleri KOBİ’lerle paylaşacak. Ayrıca talep eden tüm işletmelere cobot teknolojisi uygulamaları hakkında değerlendirmeler sunacak ve demo çalışmaları yapacak.

Türkiye’nin üretimdeki dijital dönüşümü KOBİ’lerden başlamalı

ilgili açıklamalarda bulunan Universal Robots Türkiye&MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “KOBİ’lerin ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; KOBİ’ler 2019'da toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini oluştururken, Türkiye’deki işletmelerin 8,9 trilyon liralık yıllık cirosunun yüzde 65,5’i de KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. Üretimde böyle büyük bir paya sahip KOBİ’lerden başlayacak bir dijital dönüşüm, ülke ekonomisinin geleceğine büyük katkı sağlayacak. Bu sebeple, Universal Robots olarak, Türkiye’nin üretimdeki dijital dönüşümünde KOBİ’leri desteklemek için bir kampanya başlattık. Robotik ve otomasyon süreçlerine farklı bariyerler sebebiyle başlayamayan ya da başlamakta zorlanan tüm ölçekteki KOBİ’ler için ürünler, ekosistemler, kılavuzlar, eğitimler sunuyoruz. Böylece dijital dönüşüme geçişte hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yol almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu kampanyamızın olumlu etkilerini kısa sürede göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Cobotlu üretim, üretimin devamlılığı ve esnekliğinde en büyük koz

Cobot’ların pandemi sürecinde sağladığı avantajları da vurgulayan Gök, “Pandemi döneminde otomasyonlu üretimin sağladığı esnekliğin, üreticilere ve ülkelere kazandırdıklarını hepimiz gördük. Otomasyonun temelini oluşturan cobot teknolojileri böylesine kritik dönemlerde üretimin devam etmesi için elimizdeki en büyük koz. Hayata geçirdiğimiz kampanyayla cobot’ların sağladığı avantajları KOBi’lere anlatarak, kolaboratif otomasyona geçiş sürecinde yanlarında olacağız. Bu doğrultuda hazırladığımız detaylı içeriklerle üretimin değişik kademelerinde yer alan herkese, cobot teknolojilerini kendi işletmelerine nasıl entegre edecekleri, üretimi ve verimliliği nasıl artıracakları konusunda yol göstereceğiz. Düzenleyeceğimiz webinarlarımızla KOBİ’lerin akıllarında yer eden soruları yanıtlayacağız, uygulama örnekleriyle cobot’ların üreticiye kazandırdıklarını aktaracağız. Talep eden işletmelerde demo çalışmaları yaparak KOBi’lere dijital dönüşümleri sürecinde tam destek olacağız” dedi.