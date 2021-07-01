Universal Robots eğitim kampanyasını başlattı Cobot ile sınıflarda teoriden pratiğe geçin!

Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, kolaboratif robotik eğitim aracı Universal Robots Cobot Eğitim Kiti ile cobot teknolojisini sınıflara getiriyor. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde UR3 cobot’u ile devam eden kampanyada öğrenciler; Türkçe, ücretsiz ve çevrimiçi UR Akademi eğitimlerine katılıyor, cobot’un kurulumu ve programlanmasıyla ilgili temel bilgiler ediniyor. Türkiye genelinde yaygınlaşması hedeflenen kampanya ile yıl sonunda birçok okulda binlerce öğrenci, cobot teknolojisiyle tanışacak.

Öğrenciler eğitim sonrası sertifika alacak

Gerçek cobot’ların sınıflarda yer alacağı Universal Robots Cobot Eğitim Kiti ile öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde; robot çevre elemanları ve ekosistemiyle ilk uygulamalarını yapacak. En son eğitim ve simülasyon yazılımları sayesinde gerçek durumlar ve problemler üzerinde çalışacak öğrenciler, kolaboratif robot programlamayı öğrenecek. Öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler, şirketin hazırladığı dokümanlarla derslerini destekleyecek. Temel seviye, ileri seviye ve uygulama eğitimleri sonrası öğrenciler sertifika alabilecek.

Universal Robots, gençleri geleceğin üretim modeline hazırlıyor

4.0’a geçiş sürecinin devam ettiği günümüzde, robotlarla birlikte çalışmanın önemine değinen Universal Robots Türkiye&MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Robotik otomasyonun herkes için ulaşılabilir olmasının önemine inanıyor ve bunun için çevrimiçi etkileşimli eğitim, seminer, offline simülasyon, e-kitaplar, bloglar gibi birçok imkanı web sayfamızda 7/24 ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Cobot’ları herhangi bir alandaki okul, teknik lise ve üniversite iş birliklerimizle sınıflara taşıyarak, gelecekte her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız, nitelikli insan kaynağını erken yaşlarda yetiştirmek, farkındalık yaratmak için eğitim kampanyası başlattık. Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025'te, mevcut işlerin yarısından fazlası otomatikleşecek ve 4.0 dönüşümü ile 58 milyon yeni iş ortaya çıkaracak. Bu rakamlar geleceğin iş dünyasının, otomasyonun farklı alanlarında uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Ülkemizi ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitimin rolününün büyüklüğüne inandığımız için böyle bir kampanyaya hayat verdik. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden pilot uygulamamızdan oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Öğrenciler derslerini cobot’umuz ve eğitim kitimizle birlikte hem sanal hem de fiziksel olarak deneyimleyebiliyor, geleceğin üretim modeline hazırlanıyor” diye konuştu.

Okullar arası teknoloji eğitimi farkı kapanacak

Bugün birçok okulun robotik ve kodlama gibi dersleri ilkokul sıralarında vermeye başladığını da hatırlatan Gök, “Kampanyamız; Endüstri 4.0 becerileri, cobot teknolojisi, akıllı üretim ve yapay zekâ gibi alanlarda mesleki eğitimler vermesi sebebiyle, uluslararası alanda okullar arası teknoloji eğitimi farkının kapatılması açısından da oldukça önemli. UR Cobot Eğitim Kitimizde yer alan; UR+ platformu, öğretmen eğitimi, UR Akademi olanakları ve çevrimdışı simülatörlerimizle öğrencilerin her an yanında oluyoruz ve onların gelişimini sürekli destekliyoruz. Yine UR cobot’umuz, kamera ve tutucu eklentileri, 3D baskı planları, uygulamalı çalışmalar, eğitim dokümanlarıyla da öğrencilerin yeni ufuklara açılmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Eğitim anlamında da bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz”

Gök sözlerini şöyle tamamladı: “Cobot’larımızla sadece üretim anlamında değil, eğitim anlamında da bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bu kampanya sayesinde birçok okula ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”