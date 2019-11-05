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Universal McCann, Komili Zeytinyağı ile anlaştı

Türkiye’nin ilk medya planlama ve satın alma ajansı olan Universal McCann, Türkiye’nin ilk zeytinyağı markası ve pazar lideri olan Komili ile anlaştı. Universal McCann, Komili markasının medya planlama ve satın alma sorumluluğunu üstlenecek.

Universal McCann, Komili Zeytinyağı ile anlaştı

Türkiye’nin ilk medya planlama ve satın alma ajansı olan Universal McCann, Türkiye’nin ilk zeytinyağı markası ve pazar lideri olan Komili ile anlaştı. Universal McCann, Komili markasının medya planlama ve satın alma sorumluluğunu üstlenecek.

05 Kasım 2019 Salı 17:06
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Universal McCann, Komili Zeytinyağı ile anlaştı

Universal McCann CEO’su Mehmet Koyuncuoğlu  “UM olarak Komili markasına vereceğimiz medya faaliyetleri hizmetlerinin yanı sıra; tüketiciyi yakından tanımak için inovatif araştırma ve yaklaşımlar, satın alma süreçlerinin baştan sona takibiyle optimize edilen medya kullanımları ve markanın hedef kitlelerini harekete geçirecek aktivasyon planları yer alıyor.” dedi.

1878 yılından beri doğanın mucizesi zeytinyağını mutfaklarımıza taşıyan, Komili Zeytinyağı, dünyanın önde gelen yağ üreticilerinden Bunge Gıda bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

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