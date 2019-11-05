Universal McCann, Komili Zeytinyağı ile anlaştı

Türkiye’nin ilk medya planlama ve satın alma ajansı olan Universal McCann, Türkiye’nin ilk zeytinyağı markası ve pazar lideri olan Komili ile anlaştı. Universal McCann, Komili markasının medya planlama ve satın alma sorumluluğunu üstlenecek.