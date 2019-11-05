Universal McCann, Komili Zeytinyağı ile anlaştı

Universal McCann CEO’su Mehmet Koyuncuoğlu “UM olarak Komili markasına vereceğimiz medya faaliyetleri hizmetlerinin yanı sıra; tüketiciyi yakından tanımak için inovatif araştırma ve yaklaşımlar, satın alma süreçlerinin baştan sona takibiyle optimize edilen medya kullanımları ve markanın hedef kitlelerini harekete geçirecek aktivasyon planları yer alıyor.” dedi.
1878 yılından beri doğanın mucizesi zeytinyağını mutfaklarımıza taşıyan, Komili Zeytinyağı, dünyanın önde gelen yağ üreticilerinden Bunge Gıda bünyesinde faaliyet gösteriyor.