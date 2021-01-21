ÜNİTE Edelman ING’li oldu

"İleriyi Düşün - Think Forward” yaklaşımıyla, müşterilerinin özel ve iş hayatlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, itibar, lider iletişimi, PR, paydaş ilişkileri, kriz yönetimi alanları ve iletişim yönetiminde ÜNİTE Edelman ile ilerleyecek. ING, dijital bankacılıkta büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda yenilikçi bir iletişim yaklaşımını hayata geçirecek.

Dünyanın lider iletişim grubu Edelman'ın uluslararası ağına 2016 yılında Türkiye'deki münhasır temsilcisi olarak katılan ÜNİTE Edelman, kurulduğu 1998 yılından beri ulusal ve uluslararası itibarlı kurum ve markalara Kurumsal İtibar Yönetimi, Marka İletişimi ve Kriz Yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor. Lider iletişimi, paydaş ilişkileri, marka elçisi ve etkileyiciler yönetimi ve iç iletişim alanlarında değer üretiyor. Stratejik planlama ve içerik geliştirmek suretiyle, PR, reklam, tasarım, medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi, etkinlik yönetimi gibi iletişim disiplinlerini entegre bir yaklaşımla yönetiyor.