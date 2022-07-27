Unico Sigorta’da yönetim değişikliği

Unico Sigorta’da, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunda önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Şirketin hakim hissedarı konumuna geçen Jan Nahum’un Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği Unico Sigorta’da, 2021 yılı Aralık ayından bu yana Yönetim Kurulu Muharras Üyesi olarak görev yapan Ender Güzeler Genel Müdür oldu. Güzeler, Unico Sigorta Yönetim Kurulu’ndaki mevcut görevine de devam edecek. Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Emine Talay Turan ise Unico Sigorta Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Ender Güzeler Hakkında

Anadolu Üniversitesi mezunu olan Ender Güzeler, 25 yıldır sigorta sektöründe AXA Oyak, Fiba (Sompo), HDI, Koru ve Güneş Sigorta şirketlerinde çeşitli kademelerde Tahsilat, Rücu, Hasar, Teknik ve Satış yöneticilikleri yaptı. Güzeler, 2015-2021 yılları arasında sahibi olduğu OLV Risk Yönetimi ve Danışmanlık’ta çalışmalarını sürdürdü. 2021 yılı Aralık ayından bu yana Unico Sigorta’da Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapan Güzeler, 2022 yılında Unico Sigorta Genel Müdürü olarak atandı.