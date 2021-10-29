UNICO Sigorta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle köy okullarına yardımda bulundu

UNICO Sigorta, fotoğrafçı İlker Kül’ün hayata geçirdiği “1000 motorcu 1000 çocuk” projesi kapsamında bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köy okullarında okuyan yaklaşık 150 ilk ve ortaokul öğrencisinin tüm kışlık ihtiyaçlarını ve eğitim gereçlerini karşılıyor.

“1000 motorcu 1000 çocuk” projesine 2018 yılından bu yana destek olan UNICO Sigorta, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaklaşık 150 çocuğa kışlık mont, bot, okul çantası, sabun, maske, dezenfektan, diş fırçası ve macunu gibi hijyen ürünleri, öykü kitabı, defter, kalemler, silgi gibi kırtasiye ürünleri, Çocuklar için Nutuk kitabı ve Türk bayrağının bulunduğu bir paket gönderdi. Yardımlar, Anadolu’da köy öğretmenlerinin ihtiyaç duyduklarını belirterek projeye başvurdukları okullara gönderildi.

1000 Motorcu 1000 Çocuk Projesi

Fotoğrafçı İlker Kül tarafından 2016 yılında başlatılan “1000 Motorcu 1000 Çocuk” Projesi 6 yıl içinde 130'un üzerinde okulda, yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşarak çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı ve farklı il ve köylerdeki 13 okula gönüllülerden topladığı bilgisayarları ulaştırdı. Ayrıca fon oluşturmak ve çocuklara destek sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.