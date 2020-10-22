Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 10 bin ‘satın almacı’ davet edilecek

Yurt içinden ve yurt dışından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar, bu sene covid-19 pandemisi nedeniyle gerekli güvenlik koşulları sağlanarak tüm dünya genelinden katılımcılara kapılarını açacak.

İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu

2014 yılında İnegöllü mobilya ihracatçılarına kurumsal bir birlik kazandırmak amacı ile kurulan İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER), bu sene Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin de destekleriyle Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için yurt dışından mobilya sektöründe çalışan ve kendi ülkesinde alanında en uzman olan yaklaşık 10bin satın alma görevlisini fuar boyunca ağırlayacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, “Yakın coğrafyamızda uçakla 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunan, dini ve kültürel yönden tarih boyunca iletişimde olduğumuz 30 trilyon dolar, yani küresel ticaretin yarısına tekabül eden ve aynı zamanda 1,6 milyar nüfusa sahip bir coğrafyadayız. Mobilya sektörünün de bu rakamlara paralel olduğunu gözlemliyoruz. İMİDER olarak 265 ihracat görevlisiyle bu alanda inanılmaz bir saha tecrübemiz var. Başkan Bozoklu ayrıca, “Amacımız bu sene 26-31 Ocak tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na katkı sağlamak üzere derneğimizin 265 üyesinin direkt iletişim halinde olduğu ve özellikle yakın coğrafyamızdan mobilya pazarında faaliyet gösteren markaların satın alma temsilcilerini ve patronlarını davet edeceğiz. Böylece fuarı ziyaret edecek olan yaklaşık 10bin müşterimizle, B2B kanadında birçok yeni işbirliğine imza atma fırsatı da yakalayarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, “İnegöl, Türkiye mobilyasının kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri olarak özellikle son yıllarda dikkat çekiyor. Ancak biz, yalnızca bölgesel olarak faaliyet gösteren bir dernek olmaktan öte, üyelerimizin birlik ve beraberliğine hizmet etmek, sektörümüze doğru ve hızlı bilgi akışı sağlamak ve hem şehrimizin hem de ülkemizin ihracatının artmasına ve cari açığının azalmasına katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı çok genç ve dinamik bir ekiple sürdürüyoruz” şeklinde dile getirdi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı ise, Pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerin üstesinden gelmeyi hızla başaran Türkiye mobilya sektörünün dünya pazarına açılan vitrini olacak bu önemli fuarla birlikte, ihracat geliştirmede önemli bir adım atan İMİDER’in girişimini oldukça faydalı bularak desteklediklerini belirtti. Başkan Balcı ayrıca, dünyanın dört bir yanından fuara gelecek alıcılarla, MOSDER üyesi markaların ve de Türkiye genelinde fuara katılacak diğer mobilya markalarının buluşmasına ev sahipliği yapacak olan bu önemli organizasyon sayesinde sektör adına 2021 yılına hızlı bir giriş yapılacağını kaydetti.

Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönünde gidişat izleyen mobilya sektörünün 2020 yılını 4,5 milyar dolar seviyesinde ihracat hedefiyle kapatmayı planladığını belirten Mustafa Balcı, “Küresel mobilya pazarında 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında 8. sıraya yükselen Türkiye mobilya sanayisinin yükselişi 2021 yılında da devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.