Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX'te Gloria Home Rüzgarı Esti

Fuarın önemli katılımcılarından biri de Plastik Ev Gereçleri , Mutfak ve Banyo Eşyaları kategorisinde faaliyet gösteren Gloria Home oldu.

2018 yılında Türkiye’de kurulumunu gerçekleştiren GLORİA HOME Plastik Ev Gereçleri , Mutfak ve Banyo Eşyaları kategorisinde faaliyet gösteriyor. Kurulduğu günden bu yana İnovatif , Dayanıklı ve Şık ürün gamı ile hayatı kolaylaştırmayı kendine vizyon edinmiş olan GLORİA HOME, İSTANBUL’ da bulunan Üretim ve depolama alanı ile toplamda 10.000 m2 kapalı alanın üzerinde hizmet veriyor.

İhracat alanında da ciddi adımlarla ilerleyen GLORİA HOME , uluslararası sağlık ve kalite normlarına uygun ürünleri ile dünya pazarına sağlam temeller atmış ve bugün 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapma başarısını göstermiş durumda.

Ekovitrin olarak Zuchex 32. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarını ziyaret ettik ve Gloria Home Kurucu Ortağı Yiğit Emre Yüksel'e mikrofon uzattık. Yeni ürünlerini fuarda görücüye çıkaran Gloria Home Kurucu Ortağı Yüksel, markanın geleceğe dönük hedeflerini de anlattı.