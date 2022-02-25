Uluslararası bilgiler, ihracat sektörüne navigasyon olacak

Bu yılı yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe seçim hareketliliği hızlandı. Sektörün İstanbul ayağında ilk başkan adayı Kazım Taycı oldu. 145 ülkeye ihracat yapan ve bu alanda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği “En çok ülkeye ihracat yapan firmalar” sıralamasında 6’ıncı sırada yer alan Tayaş Gıda’nın patronu Taycı, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde tamamladı. Taycı, listesine sektördeki hububat, bakliyat, değirmencilik sanayi, şeker ve şekerli mamuller, kakaolu mamuller, pastacılık ürünleri, gıda müstahzarlarının tamamından sektör temsilcilerini dahil etti. Taycı’nın hedefinde başta KOBİ ve KOBİ altı olan firmaları ihracatla tanıştırıp devamlılığını sağlamak, Türk dizileri için yapımcı ve senaristlerle işbirliği oluşturup Türk lezzetlerinin tanıtımını yapmak var. Taycı, ayrıca uluslararası youtuber’lara temas kurup Türk ürünlerinin PR’ını yapmayı istiyor.

Sektörün sorunlarını ve projelerini anlatan İstanbul Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Adayı Kazım Taycı, göreve talip olmalarının sebebinin sektörün birçok problemi çözeceklerine inanmalarını olduğunu söylüyor. Sektöre KOBİ ve KOBİ altı gibi küçük ölçekli yüzlerce firmanın dahil olduğunu belirten Taycı, “Bir ölçek sistemi oluşturmak istiyoruz. Küçük firmaların bir adrese, müşteriye ihtiyacı var. Hala yurt dışına çıkmamış, Türkiye’den ihracatlarını yapan firmalar var. Bu firmaların yurtdışına açılması, pazar ve müşteri bulması lazım. Büyük firmalar ise pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyuyor. KOBİ ve KOBİ altı firmaları yurtdışında yapacağımız fuarlara, B2B görüşmelerin tamamına götürmek ve teşvik sisteminden yararlanmalarını amaçlıyoruz. Kendi müşteri havuzumuzu da onlarla paylaşmak hatta onları müşterilerle birebir görüştürmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki, bu firmalar küçük de olsa ihracata satışa başladıkları anda, ihracatın tadını aldıkları anda ihracata dört elle sarılacaklar” diyor.

Veri tabanı kuracak

Yönetim kurulu toplantılarının sektörün her temsilcisine açık olacağının altını çizen Taycı, fikir ve projesi olan her ihracatçının dilediği takdirde toplantılara katılıp karar alma süreçlerine dahil olacağını dile getiriyor. En büyük hedefl erinden birinin veri satın almak olduğunu ifade eden Taycı, şu bilgileri veriyor: “Dünyada çok büyük analiz ve istatistik firmalarının önemli havuzu var. Bu verileri satın alarak birlik bünyesinde pazarlama ekibi oluşturtacağız. Ürün geliştirme noktasında büyük ithalatçı firmalara hizmet vereceğiz. Ülkelerin hangi ülkelerden, hangi firmalardan, hangi ürünleri talep ettiklerini öğreneceğiz. Bu proje, üreticimiz ve ihracatçımızın navigasyon sistemi olacak. Firmaların ihtiyaçlarına göre verileri toparlayacağız. Pazarlama ekibini gençlerden kuracağız. Bu ekibimiz ihracat danışmanları gibi çalışacak ve firmalarla sürekli iletişimde olacak.”

İthalatı, yerli üretimle azaltmayı planlıyor

İthal edilen hammaddelerden ikame edebilecekleri ürünleri tespit edeceklerini söyleyen Taycı, “Yağ, kakao ürünleri ikame edilemez ürünler ancak şekerin pancar kotalarını büyüterek, şeker fabrikalarının verimliliğini artırarak Türkiye’de üretilen toz şekerin dünya pazarında rekabetçi olmasını sağlayabiliriz. Tarım üretimini artırmak istiyoruz. İthalatımızı en aza indirgeyebilmek için bağlı olduğumuz bakanlıklarımıza, Türkiye ve dünya pazarındaki gelişmeleri göstereceğiz. Özellikle hububat ve bakliyat ile ilgili. İkame olabilecek ürünler ve tarımdaki verimliliği artıracak çalışmaları raporlayarak ilgili bakanlığımıza sunmak istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Türk ürünlerini dünyaya dizilerle tanıtmak istiyor

Türk ürünlerinin dünya çapında marka haline gelmesi ve ilginin artması için tanıtım faaliyetleri yapacaklarının bilgisini veren Taycı, şöyle devam ediyor: “Türk kahvesi, Türk lokumu, helva, pişmaniye, kestane şekeri, baklava ve diğer şerbetli tatlılar tamamıyla ülkemize ait ürünler. Türk dizileri yurt dışında çok izleniyor. İspanya’da bir hafta ‘Sadakatsiz’ dizisiyle Barcelona maçının lig maçının reytingleri aynı çıktı. Latin Amerika, Uzakdoğu’da dizilerimize müthiş bir ilgi var. Bu bizim için bir güç. Biz de senarist ve yapımcılarla görüşerek, onlara sponsorluk desteği sağlayarak Türk ürünlerinin tanıtımını artırmak istiyoruz. Bunu düzenli şekilde yapmayı planlıyoruz. Bunun karşılığını fuarlarımız da alacağımızı düşünüyoruz. Bunun dışında yabancı youtuber’larla proje yapma hedefimiz var. Bölgesel veya global olan uluslararası youtuber’larla kontak kurarak, lezzetlerimizi düzenli bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Kontak link olarak ihracatçı birliğimizi vereceğiz. Yabancı alıcıları, doğrudan birliğe ulaşmasını sağlayarak, en doğru firmalarımıza alıcılara yönlendireceğiz.”

Ajandasında neler var?

Uluslararası firmalarla iş birliği yapılarak tüm ülkelerin ithalatçılarının ve pazar dinamiklerinin olduğu veri havuzu oluşturacak ve firmalara bu veriler sağlanacak.

Pazarlama departmanı kurulacak, firmalara ihracatçı danışmanlığı yapacak. Bu departman teknoloji hakim oldukları için gençlerden oluşacak.

Türk ürünlerinin tanıtımı için diziler etkin kullanılacak. Senarist ve yapımcılarla iş birliği yapılarak dizilerde Türk ürünlerinin ön plana çıkması hedefl eniyor.

Uluslararası youtuber’larla kontak kurularak, Türk ürünlerinin dünyada tanıtılması planlanıyor.

İthal ikame ürünlerden Türkiye’de üretilmesi mümkün olanlar tespit edilecek. Bu ürünlerde yatırımlar için bakanlıklara teşvik verilmesi için rapor, üreticilere de yatırım için öncülük sağlanacak.

Tarım ürünlerinde verimliliğin ve yerliliğin artması için raporlar çıkarılacak. İlgili bakanlıklara sunulacak.

KOBİ ve KOBİ altı firmalarla müşteri havuzu paylaşılacak. Yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılımları sağlanarak ihracatlarının artması hedefleniyor.

Yurt dışındaki etkin, büyük market zincirleriyle B2B görüşmeler ayarlanacak, bu zincirlerin satın almacılarıyla Türk üreticileri bir araya getirilecek.

YÖNETİM KURULUNDA 8 İSİM BELLİ

Tayaş Gıda’nın patronu Kazım Taycı’nın yönetim kurulu listesinde; Natua Global Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Gülbahar, Başhan Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Memiş, Ak Nişasta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eviz, Zirve Gül Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gül, Haliç Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Çakır, Okan Deniz Un ve Yağları Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Okan Deniz Çevik, Saha Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Fidan, Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Tombil yer alıyor.

kaynak:dunya.com/İmam Güneş