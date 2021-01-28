Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı'nın Yeni Tarihi 7-10 Temmuz 2021

Türkiye’nin lider firmaları ile küresel asansör markalarını iki yılda bir Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturan fuarın, başarıyla organize edilebilmesi için en başından beri hem Türkiye’deki hem de dünyadaki süreci yakından takip ettiklerinin bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Son aylarda dünya genelinde birçok ülkede aşı uygulamasının başlaması ve yaz ayları öncesinde önemli seviyede bir aşılama oranına ulaşılarak, pandemi etkisinin sınırlanacağı öngörülebilir duruma geldi. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği IATA da, güvenli seyahat için yeni çalışmasının detaylarını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından büyük bir olasılıkla 2021 yaz aylarında farklı bir atmosfere gireceğiz. Biz de Asansör İstanbul 2021 Fuarı’nın başarısını garanti altına almak için, fuarımızı Mart ayında düzenlemek yerine, sektör paydaşlarımızın ve AYSAD’ın görüşlerini de alarak Temmuz ayında gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.

Aytemur; “2021, asansör sektörü için fırsatlar yılı olacak”

Açıklamasında “Bu tür küresel ölçekli krizlerin yaşandığı dönemlerde, firmalar farklı kısa ve uzun dönem stratejilere sahip olurlar. Doğru strateji belirleyen işletmeler ise kriz sonrasında pazarda daha güçlü bir yer tutarlar. 2021 fuarında yer almak, Asansör İstanbul katılımcılarını kısa ve uzun dönemde, yerel ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaştıracak” diyen Aytemur, Tarsus Turkey olarak Temmuz ayındaki fuara hazır olduklarını söyledi. 2019’da gerçekleştirilen Asansör İstanbul Fuarı’nın hemen ardından Avrupa ve MENA bölgeleri başta olmak üzere yürütmeye başladıkları küresel çaptaki ziyaretçi çalışmalarına ek olarak, daha önce diğer Tarsus Turkey fuarlarında da hayata geçirdikleri ve oldukça başarılı sonuçlar aldıkları Overseas Buyer Programı’nı Asansör İstanbul kapsamında ilk kez uygulayacaklarının da bilgisini paylaşan Aytemur; “Bu programla, yurt dışından doğrudan satın alma yetkisine sahip yüksek bütçeli satın almacılar, Asansör İstanbul katılımcılarıyla, fuarda birebir ticaret görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’ye gelecek. Diğer taraftan satın almacılarımız da yüzlerce yerli ve yabancı firmanın en yeni ürünlerini görme, yeni tedarikçilerle tanışma, sektördeki son gelişmeleri yerinde takip etme ve dünyanın en önemli asansör fuarlarından birinde sektöründe dünyanın en büyükleriyle birebir görüşme şansı yakalayacak. Özetle 2021’deki buluşma, tüm asansör sektörüne eşsiz ticaret fırsatlarını bir arada sunacak” dedi.

Daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansör teknolojilerinin bir arada sergileneceği 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı hakkında detaylı bilgi almak, fuara katılmak veya ziyaretçi olmak isteyenler www.asansoristanbul.com adresini ziyaret edebilirler.