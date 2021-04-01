Uludağ İçecek İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazandı

Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor. Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uyumu, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri.

Uludağ İçecek Türk A.Ş., 1912 yılından beri alkolsüz içecek, su ve doğal maden suyu sektöründe faaliyet gösteriyor. Bursa ilinde toplam 2 üretim tesisi ve 1 merkez ofisi bulunan Uludağ İçecek, "Uludağ" ana markası altında 7 kategoriyi, 12 alt markayı ve 56 değişik ürünü iç ve dış pazarlardaki tüketiciye sunuyor.

Uludağ İçecek, genel merkez ve 2 fabrikasında Intertek tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanmıştır.