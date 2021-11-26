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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, Doğanlar Holding Sponsorluğunda “Globalde Büyüyenler” Paneli Gerçekleşti

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında, Doğanlar Holding sponsorluğunda gerçekleşen ‘Globalde Büyüyenler’ panelinde; global pazarlarda büyüme stratejileri, ulusal sektör rakamları ve gelecek planları konuşulurken, Doğanlar Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuşmacılar arasında yer aldı.

İş Dünyası 26.11.2021, 11:14 26.11.2021, 19:23
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, Doğanlar Holding Sponsorluğunda “Globalde Büyüyenler” Paneli Gerçekleşti

  • Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, Amerika’da ve İngiltere’de kendi şirketleriyle, global pazarda büyümesine devam ediyor.
  • Doğanlar Holding globalleşme yolunda Senegal’de açılacak yeni mobilya fabrikası ve sadece bu pazarda konumlanacak yeni mobilya markası BİGA Home için 10 Milyon $’lık bir yatırıma hazırlanıyor.
  • Doğyap İnşaat, Senegal’de yapılan hal yatırımı ile Afrika’nın ne büyük lojistik merkezini kurdu. Buradaki yatırımlar da devam ediyor. 
  • Doğanlar Holding, kadın istihdamına da yatırım yapmaya devam ediyor. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden başlayan bu stratejik yönetim süreci, kurum geneline de kısa sürede yayılacak.  

 

Türkiye’de faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki firmaların üst düzey yöneticilerinin yer aldığı “Globalde Büyüyenler” panelinde, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun yurtiçi ve yurtdışı büyümesinin yanı sıra, Biotrend Enerji ve Doğyap firmalarının global yatırımlarına da değindi. 

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu; 40 ülkedeki 70 mağazasıyla global pazarlardaki yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’de ise %75 oranında büyüme hedefleniyor. 

Konuşmasına Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden mobilya ile başlayan Doğan; Türkiye’nin yapılan yatırımlarla birlikte bugün dünyanın 7. en büyük mobilya ihracatçısı konumunda ve toplam sektörünün ise 10 Milyar$ değerinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin sektör liderlerinin katılımıyla kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği’nin (MOYSAD) ve F-TR firmasının kurulmasının, sadece üreticileri değil aynı zamanda global mobilya sektörünü de hedefleyen yaklaşımlarıyla, bu sektörün daha da büyüyeceğine dikkat çekti. 

Mobilya grubunun, Amerika ve İngiltere’nin yanı sıra büyük bir Afrika yatırımı dikkat çekiyor. 

Grup bünyesinde, Amerika’da ve İngiltere’de kurulan şirketler aracılığıyla bu ülkelerdeki büyümenin kendi perakende mağazalarıyla olacağını duyuran Doğan, stratejiler kapsamında yatırım yapılan diğer ülkelerin; Fransa, Hollanda, Çin, Afrika, Orta Doğu, Kıbrıs, Balkan ve Türk Cumhuriyetleri olduğunu belirtti.

Doğanlar Holding yeni mobilya fabrikası için Senegal’de 10 Milyon$ tutarında bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Senegal’de Şubat ayında kurulumu tamamlanacak olan Mobilya fabrikasının BİGA Home markası ile Mayıs ayında çalışmaya başlamasını hedeflediklerini belirten Doğan, Afrika birliğinin liderlik görevini üstelenen Senegal’de kurulan bu fabrikanın stratejik yaklaşımına da değinerek, Afrika’daki yaygınlaşmanın temelinde bu tutumun yer aldığını iletti. 

Davut Doğan: “Biyogaz ve Biyokütle” sektörlerinde, Biotrend Enerji ile sektör lideri konumuzdayız.”

Doğanlar Holding iştiraklerinden Biotrend Enerji’nin yatırımlarına da değinen Doğan, konuşması kapsamında; “Biotrend Enerji, çöpten elektrik üreten 15 biyogaz ve 2 biyokütle tesisiyle Türkiye’nin lider pozisyonundayız. Buradaki yatırımlarımızı yurtdışına taşımak amacıyla Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkelerinde görüşmelerimizi başlattık. Afrika’da da görüşmelerimiz da var. Avrupa yatırım bankasının yatırımı da elbette çok değerli oldu.”dedi.

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