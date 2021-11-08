Ukinox Unicera 2021'de Görücüye Çıkardığı Ürünleriyle Katılımcılardan Tam Not Aldı

Ukinox-TR/ Longran A.Ş Genel Müdürü Cenk Tepegöz Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu. Firmanın üretim hacminden, ihracat yaptığı ülkelere, farklı bir çok konuya değinen Tepegöz, özellikle son dönemde artan üretim maliyetlerine vurgu yaptı.

Ukinox-TR/ Longran A.Ş Genel Müdürü Cenk Tepegöz

Ukinox-TR/ Longran A.Ş Genel Müdürü Cenk Tepegöz, "Yaptığımız ARGE çalışmalarımızın sonuçlarını olumlu yönde almaktayız. Akrilik bazlı granit eviyeyi yüksek teknoloji ile üreterek dünyada sayılı üretim yapan firmalar arasına dahil oluyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve sermaye yapımızla 35 bin m 2 alan içerisinde 400K/ yıllık üretim yapmak için start verdik. Ayrıca fabrikamızda kullanmaya başlayacağımız güneş enerji panelleri sayesinde yenilebilir enerji tasaraffu sağlamayı öngördüğümüz sürdürülebilirlik ajandamız var.Sektörümüzde değer niteliği taşıyan yatırımlarımızdan bir diğeri ise bu sene sonuçlandırdığımız induction ocak ve bunların iç aksamları ile ilgili üretime geçilmesi oldu. Davlumbaz bütünleşikli indüksiyon ocak ürün gamımızı seri üretime geçirmekteyiz. Değer yaratan kimliğimizle, butik ürün üretimi ana felsefemiz olmuştur. Felsefemiz ışığında farklılıkları ve ergonomiyi ön planda tutarak tasarımlar yapmaktayız. Bu da bize sektörümüzde öncü olma yolunda büyük bir katkı sağlamıştır. Hizmetlerimizi çeşitlendirip arttırdıkça, proje yapan firmalarımızın üzerindeki sorumlulukları ve stresi azaltmaktayız. Kaliteli ürünlerimizle birlikte hizmeti en iyi şekilde sunmamız bize projelerde başarılı sonuçlar aldırmaktadır. Bu bağlamda, Ukinox olarak mimari projelerinizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Pandeminin devam ettiği bu süreçte Unicera 2021 banyo ve mutfak fuarı hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça önem kazandığını düşünüyorum. İhracat kanadımızın güçlü olması ve zengin ürün çeşitliliğimiz ile fuarda farklılık yarattık.

Handmade ocak ve eviyelerimiz ile bu yıl fuarın gözdesi olacağımıza eminiz. Kullandığımız 4.0 teknoloji ile yüksek standartlarda ocak üretimlerimiz ile OEM hizmeti vermeye başladık. Yeni nesil teknoloji ve zaman ötesi tasarım yaklaşımı ile üretilen ürünlerimizi ile UniCera'da misafirlerimiz ile buluşturduk ve çok iyi dönüşler almaya başladık.

Bu fuarda aynı zamanda pazarda üst segmente hitap eden yeni markamız Topzero’nun eviye,armatür,aksesuar ve ankastre cihaz tarafındaki portfolyosunun ön lansmanını yaparak tüketicilerimiz ve bayilerimiz ile buluşturduk." ifadelerini kullandı.