ÜÇAY MÜHENDİSLİK EIF 15. DÜNYA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRE VE FUARI’NDA BASINLA BULUŞTU

Alanında 22 yıldır Türkiye lideri olarak hizmet veren ÜÇAY Mühendislik, İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde 12-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Kongre ve Fuarı’na katıldı. Fuarda basınla buluşan ÜÇAY Mühendislik yetkilileri enerji alanındaki son durumu da değerlendirdi. Basın toplantısına ÜÇAY Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Turan Şakacı, ÜÇAY Mühendislik Enerji Grup Direktörü İlgin Eray, ÜÇAY Grup Şubeler ve İklimlendirme Grup Direktörü Özgür Şahin ve ÜÇAY Grup Pazarla Koordinatörü Serap Diker katıldı. Enerji Verimliliği Kongre ve Fuarı’nın hem Türkiye enerji sektörü hem de ÜÇAY için önemli olduğunu ifade eden ÜÇAY Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Turan Şakacı, fuara özel olarak hazırlandıklarını söyledi.

ŞAKACI: ÜÇAY, ÇÖZÜMLERİ VE UYGULAMALARI İLE İLK VE TEK FİRMA

Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber enerjinin daha da önemli hale geldiğini ifade eden ÜÇAY Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Turan Şakacı, Türkiye’nin güneşlenme açısından çok önemli bir bölgede yer aldığını belirtti. Şakacı, “Türkiye, bulunduğu yer itibarıyla çok önemli bir güneşlenme alanına sahip. ÜÇAY Mühendislik olarak biz de özellikle Güneş Enerji Santrali (GES) konusunda ezber bozan, ses getiren çalışmalara imza atıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığa son vermek istiyorsak ülke olarak GES yatırımlarına önem vermeliyiz. ÜÇAY olarak GES alanındaki çözümlerimiz ile farkımızı ortaya koyuyoruz ve tercih ediliyoruz. Dünyada yeni enerji alanlarına doğru bir araştırma var. Bizim gibi firmaların da buradaki durumu çok önemli. Sadece sanayi değil, aileler de artık yenilenebilir enerjinin muhatapları arasında yer almaktadır. Yenilenebilir enerjinin toplumun her kesimine aşılanması gerekiyor. ÜÇAY olarak biz sıfır emisyon projeleri yapıyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Kendi enerjini üret diyoruz. Sanayide, endüstride projeler üretiyoruz. Son teşvikler de bu anlamda faydalı oldu. Aslolan 20, 30 kw’lık sistemlerle tabana yayılabilmek. Biz de tabana yayılarak fark yaratıyoruz. Enerjinin üretilmesi ve tüketilmesiyle beraber iklimlendirme ve diğer çözümleri birleştiren tek firmayız Türkiye’de. Sıfır emisyon ZeroHouse konseptini geliştirerek paket çözümler sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

ERAY: GES İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Yaklaşık 10 yıldır firmada görev yaptığını ifade eden ÜÇAY Mühendislik Enerji Grup Direktörü İlgin Eray şöyle konuştu: “ÜÇAY Mühendislik, 1999 yılında doğalgazla ilgili çalışmalar yapmak üzere Erenköy-İstanbul’da çalışmalara başladı. Sonra doğalgazın yaygınlaşması ile beraber şubeleşme çalışmaları başladı. Önce Gebze, sonra Samsun derken şu anda ÜÇAY, Türkiye’nin 26 ilinde 63 şubesi ile enerji alanında hizmet veriyor. Merkezi doğalgaz sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri gibi alanlarda da faaliyet gösteriyoruz. Son 2-3 yıllık periyotta da güneş enerjisi, araçlardaki enerji alanını da ekledik. Bir firmanın ya da bir binanın iklimlendirmesi ile ilgili anahtar teslimi tüm süreçleri yapabiliyoruz.

ZEROHOUSE İLE KARBON SALINIMINA SON

Karbonun nötr hedefi doğrultusunda şarj istasyonu çalışmalarımız çok ses getirdi. Bir binanın karbon zero’ya giden yolunu açalım dedik ve Zero House’u geliştirdik. Zero House’taki konseptimiz ile sizlere birkaç konsept sunabiliyoruz. Akıllı evlerin karbon zero ile başlaması gerekiyor. ZeroHouse’ta yapılar için gerekli olan ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacı Isı Pompası Sistemleri, Yerden Isıtma Sistemleri ve VRF Sistemlerin kombine edilmesi ile karşılanmaktadır. Elektrikli araçların şarj istasyonu kurulumu da ZeroHouse konseptine entegre edilmiştir. Bu sistemler için gerekli olan elektrik enerjisi güneşten elektrik üretebilen Fotovoltaik Paneller ile sağlanmaktadır. Yenilenebilir Enerji Sistemleri sayesinde fosil yakıtlara bağımlı kalmadan enerji üreten ZeroHouse yapılar, karbon salınımsız bir dünya için de kritik bir konumda bulunmaktadır.”

ŞAHİN: ÜÇAY OLARAK ÇAĞA UYGUN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ

ÜÇAY Grup Şubeler ve İklimlendirme Grup Direktörü Özgür Şahin, ÜÇAY Mühendislik olarak mühendislik projesi çizip uygulama yaptıklarını belirtti. Şahin, “insan değeri üretmeyi amaç ediniyoruz. Sektöre birçok değer üretiyoruz. Bulunduğumuz yerde kalmadık, çağın gereksinimlerine cevap veriyoruz. GES gibi, ZeroHouse gibi, şarj istasyonları gibi çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor, çözüm üretiyoruz. Amacımız daha ileri gitmek. Şube sayımızı artırmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgelere doğru hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Ülkedeki ilk kurumsal yapı ÜÇAY Mühendisliktir. Bireyselde yılda 30 bin haneye hizmet veren bir yapıyız. Hizmetlerimiz gelişerek devam edecek” dedi.