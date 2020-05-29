Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105278
ALTIN
380.581
DOLAR
6.8321
STERLİN
8.4529
EURO
7.6013
Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto
TELE1 Televizyonu önünde protesto
Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek
Emlak vergileri hafta sonu da...
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
Siyahi Muhabire canlı yayında gözaltına...
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...

Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!

Tüyap Fuarcılık Grubu müşterilerini ikili görüşmelerin olmadığı dönemde de desteklemeye devam ediyor. Akıllı eşleşme programını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak açan Tüyap 365 gün boyunca müşterilerine iş bağlantıları sunmaya devam edecek.

Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!

Tüyap Fuarcılık Grubu müşterilerini ikili görüşmelerin olmadığı dönemde de desteklemeye devam ediyor. Akıllı eşleşme programını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak açan Tüyap 365 gün boyunca müşterilerine iş bağlantıları sunmaya devam edecek.

29 Mayıs 2020 Cuma 15:52
2009 Okunma
Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!

Dijital dönüşüme uzun senelerdir yaptığı yatırımlar ile fuarlarını dijital dünyaya taşıyan Tüyap Fuarcılık Grubu, geliştirdikleri algoritma sayesinde akıllı eşleştirme ile yapılacak iş bağlantılarından yararlanma fırsatını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Öztop “Yaptığımız yatırımlar ile ticaretiniz artık fuar alanı ve tarihleri ile sınırlı değil. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile sizlere yıl boyu iş bağlantıları sunuyoruz. Katılımcılarımızı 1.5 milyon’un üzerinde tekil alıcı ile buluşturuyor, platformumuz üzerinden ürün ve hizmet arayan alıcılara sistem üzerinden biz ulaşıyor, katılımcı firmalarımız ile online toplantı ayarlıyoruz. Amacımız ticaretin en geniş platformu olan fuarlarımızın yüzyüzeden çok daha fazlası olduğunu her alanda hissettirmek.” dedi

365 Gün İş Bağlantıları

Tüyap Fuarcılık Grubu alıcı ve satıcıları bir araya getiren dijital platformlarının en önemli özelliği yıl boyu açık olması. Web ve mobilden erişilebilen platformlarda fuar katılımcıları ürün ve hizmetlerini 365 gün sergiliyor, akıllı B2B eşleştirme sistemi ile ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyor. Yine bu süreçte katılımcılara çeviri ve tanıtım konusunda da destek olunuyor.

Alım Heyetleri de Online Görüşecek

Fuar katılımcıları ile fuar zamanı organize edilen farklı ülkelerden gelen alım heyetleri de yine akıllı eşleştirme sistemi ile yapılan online görüşmelerde yer alacak. Böylece fuar katılımcıları bu dönemde de fuarların sunduğu ticaret bağlantıları ve yeni iş fırsatlarından faydalanıyor olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marka ismi nasıl bulunur?
Marka ismi nasıl bulunur?
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak
İŞKUR yardımları suistimal edenlere ağır cezalar yağdırıyor
İŞKUR yardımları suistimal edenlere ağır cezalar yağdırıyor
"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir"
"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir"
Corendon Airlines 27 Haziran’da Uçmaya Hazırlanıyor
Corendon Airlines 27 Haziran’da Uçmaya Hazırlanıyor
Konya Şeker, bayram avansını çiftçilerin hesabına yatırdı
Konya Şeker, bayram avansını çiftçilerin hesabına yatırdı
Prof. Dr. Erol Ulusoy yazdı: Kredi borçlusu vefat ederse borcu kim öder?
Prof. Dr. Erol Ulusoy yazdı: Kredi borçlusu vefat ederse borcu kim öder?
TÜRK TELEKOM 19 MAYIS ATATÜRK RALLİSİ GERÇEKLEŞTİ
TÜRK TELEKOM 19 MAYIS ATATÜRK RALLİSİ GERÇEKLEŞTİ
Salgınla mücadeleye Abdi İbrahim’den uluslararası destek
Salgınla mücadeleye Abdi İbrahim’den uluslararası destek
TUSAŞ mobil uygulaması ile yerli ve milli ürünler artık mobilde
TUSAŞ mobil uygulaması ile yerli ve milli ürünler artık mobilde
OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti
OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti
Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda
Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda
Ünlü saat markasının ‘Yeni Başlangıçlar' temalı reklam filmi yayında
Ünlü saat markasının ‘Yeni Başlangıçlar' temalı reklam filmi yayında
Mesai süresi neden 8 saattir?
Mesai süresi neden 8 saattir?
Virüs tedbirlerini uyguluyorsanız, klima kullanırken içiniz rahat olsun
Virüs tedbirlerini uyguluyorsanız, klima kullanırken içiniz rahat olsun
MÜSİAD SALGIN SONRASI ÜRETİM HAMLESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
MÜSİAD SALGIN SONRASI ÜRETİM HAMLESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”
Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”
Koç Holding Ceo’su Levent Çakıroğlu: “Milli seferberlik ruhuyla güçlerimizi birleştirdik.”
Koç Holding Ceo’su Levent Çakıroğlu: “Milli seferberlik ruhuyla güçlerimizi birleştirdik.”
Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı
Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı
Şölen Ceo’su Elif Çoban: “Bayramda gıda güvenliğinden ve Kaliteden taviz vermeyin”
Şölen Ceo’su Elif Çoban: “Bayramda gıda güvenliğinden ve Kaliteden taviz vermeyin”

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim