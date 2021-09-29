TÜYAP FUARCILIK GRUBU’NUN YENİ İCRA KURULU BAŞKANI ZEYNEP ÜNAL ÖZTOP OLDU

Robert Kolej mezunu olan Zeynep Ünal Öztop, 2006 yılında Koç Üniversitesi’nde İşletme ile Ekonomi bölümlerinde lisans eğitimini, London Business School’da İşletme yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Tüyap’a katılmadan önce uluslararası danışmanlık şirketleri Deloitte Consulting ve Boston Consulting Group’ta 7 sene boyunca yönetim danışmanı olarak görev aldı.

2013’ten bu yana Tüyap Fuarcılık Grubu’nda birçok yeniliğe imza atan Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün içinden geçtiği hızlı dönüşüme ayak uyduracak dinamik bir İcra Kurulu yapısı ile Çeviklik Ofisi’ni hayata geçirerek Tüyap’ın sektördeki lider konumunu güçlendirecek çalışmalarını sürdürecek.