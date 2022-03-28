TÜSİAD Heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

TÜSİAD Mart 2020 tarihinde BAE’ye ilk ziyaretini düzenlemiş ve Dubai merkezli Körfez Network açılışını BAE iş dünyasının da geniş katılımıyla gerçekleştirmişti. Salgın döneminde ise başta Dubai ve Abu Dabi Ticaret Odaları Başkan ve yöneticileri olmak üzere iş dünyası ve finans kuruluşları temsilcileri ile görüşmeler sürdürüldü ve karşılıklı işbirliği imkanları ele alındı. Salgının etkilerinin azalması ile birlikte, Mart 2020 yılında yapılan ziyaretin devamı niteliğinde TÜSİAD geniş bir heyet ile BAE’yi ziyaret etti. Yakın zamanda iki ülke siyasi ilişkilerindeki sorunların çözülmesinin yarattığı olumlu hava ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de elverişli bir ortam oluşturuyor.

Bu kapsamda BAE’ne düzenlenen ziyarette TÜSİAD heyeti, 21 Mart Pazartesi günü, Dubai’de BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri, DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Bin Sulayem, Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO’su Arif Amiri ile görüşmelerde bulundu. EXPO 2020’de diğer pavilyonların yanı sıra Türkiye pavilyonu da ziyaret edilerek yetkililerle görüş alışverişinde bulunuldu. Heyetin Dubai Ticaret Odası ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, daha önce başlamış olan tarım-gıda ve sağlık sektöründeki ortak çalışmalara dijitalleşme ve girişimcilik gibi alanların da eklenerek derinleştirilmesinde mutabık kalındı.

22 Mart Salı günü heyet Abu Dabi’ye geçerek BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son dönemde iyileşmesinin ekonomik ilişkiler için itici gücünü vurgulayan Murat Özyeğin şu ifadeleri kullandı: “İki yıl önce buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve Dubai merkezli Körfez Network’ümüzü açmamızın da gösterdiği üzere, iki ülke özel sektörlerinin her şartta işbirliğini sürdürmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, son aylarda iyileşen siyasi ilişkilerin yarattığı rüzgârı arkamıza alarak önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendireceğimize ve taşıdığı potansiyele yaklaştıracağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Şubat ayındaki ziyaretinde imzalanan anlaşmalardan biri olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da bir an önce müzakere edilerek hayata geçirilmesinin ilişkilerimize ivme katacağını düşünüyoruz.”

Heyet aynı gün Abu Dabi Ticaret Odası, Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) temsilcileri ile temaslarda bulundu. Abu Dabi Ticaret Odası ile bir işbirliği mutabakatı imzalandı. Son olarak, T.C. Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer’in evsahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılım sağlandı.

23 Mart Çarşamba günü Dubai’de temaslarına devam eden heyet, T.C. Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve TÜSİAD üye şirketlerinin Dubai’de yerleşik temsilcilerinden oluşan TÜSİAD Dubai Network üyeleri ile biraraya geldi. Ayrıca Al Ghurair Group Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen heyet, Gelecek Müzesi’ni de ziyaret etti.

Görüşmelerde Türkiye – BAE ikili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması, bu amaçla oluşturulabilecek işbirlikleri ele alındı.

Heyette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri İrem Oral Kayacık ve Serkan Sevim, TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi Meltem Akol, TÜSİAD Körfez Network Başkanı Bilgün Gürkan, TÜSİAD Dubai Network Koordinatörü Arda Tokbaş, TÜSİAD Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Bahadır Balkı, Alp Karaağaç, Kaan Kiziroğlu, Fevzi Toksoy, TÜSİAD Körfez Network Üyesi Aydın Öz, TÜSİAD Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen ve Küresel Ekonomik İlişkiler Kıdemli Uzmanı Başat Şimşek yer aldı.