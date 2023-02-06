TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan Basın Açıklaması

“Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizle birlikte deprem bölgesinin yaralarını sarmak için vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz.



TÜSİAD olarak deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak “TÜSİAD Deprem Destek Ağı”nı oluşturduk. TÜRKONFED'e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.



Bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız.



Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize yeniden geçmiş olsun dileriz.”